Emmanuel Grégoire publie un selfie dans le métro après polémique

Le maire de Paris Emmanuel Grégoire a publié une photo dans le métro pour prouver ses déplacements quotidiens, suite aux doutes de la droite sur son affirmation.

Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a répondu ce lundi 2 novembre sur la plateforme X à un internaute et élu d'opposition qui s'interrogeait avec ironie sur les moyens de transport de l'élu. Cette interaction directe fait suite aux déclarations faites la veille sur la chaîne BFMTV, où Emmanuel Grégoire affirmait prendre le métro le plus souvent pour se rendre au travail.

Déclarations controversées sur BFMTV

Dimanche 1er novembre, lors d'un entretien diffusé sur BFMTV, Emmanuel Grégoire a été interrogé sur ses habitudes de mobilité à travers la capitale. Il a précisé qu'il n'utilisait pas énormément le vélo partagé, mais qu'il utilisait fréquemment son vélo personnel. Il a ensuite souligné que le métro constituait son bureau mobile, indiquant y envoyer ses e-mails. Le maire a également mentioné utiliser la voiture parfois et marcher très souvent.

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Réaction sarcastique de l'opposition

Ces affirmations ont provoqué une vive réaction sur les réseaux sociaux, notamment de la part de l'opposition. Paul Hatte, adjoint au maire LR du XVIIe arrondissement, a publié un sondage ironique demandant qui avait déjà croisé Emmanuel Grégoire dans le métro. Ce dernier accompagnait son post du mot-clé MetroBureauMytho, accusant implicitement le maire de Paris de mentir sur la réalité de ses trajets quotidiens.

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Preuve par l'image du maire

Face à ce défi, Emmanuel Grégoire a répondu directement au message de Paul Hatte par un simple " Moi " suivi d'un émoji envoyant un cœur. Il a joint à cette réponse un selfie, bien que quelque peu flou, pris à l'intérieur d'une rame du métro parisien. Cette publication visuelle visait à démontrer la réalité de ses déplacements en transport en commun.

Suite diplomatique et contexte politique

Paul Hatte a rapidement reconnu sa défaite dans cette interaction numérique, écrivant qu'il était bon joueur et ayant ainsi perdu le pari. Cette anecdote s'inscrit dans un contexte plus large où les déplacements des politiques sont scrutés. Récemment, le leader Insoumis Jean-Luc Mélenchon a également été photographié dans le métro parisien le 31 octobre, montrant une proximité avec le peuple.