Emmanuel Grégoire Intercepté sur RTL : 'On avance beaucoup', mais 'l'attente pour les parents est insupportable'

En réponse à l'enquête en cours sur les violences sexuelles dans le périscolaire parisien, le maire de Paris Emmanuel Grégoire a insisté sur la coopération avec la justice et la nécessité d'avancer rapidement dans les investigations. Il a aussi évoqué des mesures de renfort des contrôles et des modes de recrutement des agents intervenant dans les écoles.

Violences sexuelles dans le périscolaire à Paris : Emmanuel Grégoire se dit 'très heureux qu’il y ait une accélération des enquêtes' Invité de RTL ce lundi 18 mai, le maire de Paris Emmanuel Grégoire a réagi à l'enquête en cours visant les établissements scolaires parisiens, dans un contexte de suspicions de violences sexuelles dans le périscolaire .

Selon les chiffres rendus publics par la procureure de la République, le parquet enquête sur 84 écoles maternelles, une vingtaine d'écoles élémentaires et une dizaine de crèches. Emmanuel Grégoire a déclaré dans ce sens au micro de RTL : 'On avance beaucoup, je travaille régulièrement avec la procureure. On est dans un cadre d'instruction, très heureux qu’il y ait une accélération de ces enquêtes', a-t-il déclaré au micro de RTL





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