Emmanuel Denis, le maire écologiste de Tours, rêve d'une ville idéale et propose des solutions pour faciliter l'accès au logement

Actu Tours a rencontré le maire de Tours, Emmanuel Denis, pour lui proposer de rêver à sa ville idéale. Dans cette série d'articles, Denis propose des solutions pour faciliter l'accès au logement, notamment en construisant du logement social et en favorisant l'accès à l'habitat pour les jeunes foyers. Il évoque également la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) qui impose aux communes d'atteindre un taux de 20 à 25 % de logements sociaux. Denis souhaite également réquisitionner les logements vacants afin de mettre à l'abri des personnes ou des familles sans toit. Enfin, il évoque la création d'un Référendum d'initiative citoyenne (RIC) municipal et la mise en place d'un budget participatif pour financer les projets de la ville.

Actu Tours a rencontré le maire de Tours, Emmanuel Denis , pour lui proposer de rêver à sa ville idéale. Voici la quatrième et dernière partie de cette série d'articles.

À Tours, comme dans de nombreuses villes, les loyers ont augmenté ces dernières années.

'La question de l'augmentation des loyers, c'est une question qui se pose à de nombreux maires', observe Emmanuel Denis, qui souhaite continuer à mener une politique pour faciliter l'accès au logement. Notre priorité, c'est de continuer à construire du logement social, du logement accessible pour les jeunes foyers. Pour rappel, la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) impose aux communes d'atteindre un taux de 20 à 25 % de logements sociaux.

À Tours, ce taux était de 16,7 % au 1er janvier 2024. Les habitants me voient vivre : Frédéric Augis, maire de Joué-lès-Tours et président de la métropole de Tours D'autant plus qu'il ne dispose pas de l'arme d'encadrement des loyers. La ville ne fait en effet pas partie de celles qui sont suffisamment en tension pour permettre son utilisation. Aujourd'hui, ce n'est pas possible.

Si l'encadrement des loyers pouvait s'élargir à des villes comme la nôtre, on regarderait de près ce qui est possible de faire. Zone d'attraction touristique, Tours voit de plus en plus de logements sortir du marché locatif classique au profit d'Airbnb. La situation reste encore sous contrôle, mais le maire de Tours souhaite garder un œil sur ce phénomène. Conseil municipal de Tours.

Finances, logements vacants, subventions… ce qu'il faut retenir de la séance du 26 mai. Pour l'heure, les maires ne peuvent réquisitionner des bâtiments que dans de rares cas, notamment des urgences liées à de très fortes chaleurs ou à des périodes de grand froid. Une possibilité que ne s'interdit pas Emmanuel Denis. Autre enjeu pour les habitants : la démocratie locale.

Lors de sa première campagne, en 2020, Emmanuel Denis avait proposé dans son programme la création d'un Référendum d'initiative citoyenne (RIC) municipal. Tours. Je ne suis pas pour le tout vélo : Emmanuel Denis décrit sa ville rêvée, sur l'environnement et la biodiversité. Pendant son deuxième mandat, Emmanuel Denis assure que ce sera le cas.

Un véritable succès : Voici la nouvelle fresque du square Irène Popard désignée par la consultation citoyenne. Pour financer ces projets, mais également le fonctionnement et les investissements réalisés par la ville de Tours, Emmanuel Denis a construit, avec son équipe municipale, 'un budget sur les cinq prochaines années qui permet de ne pas recourir à une augmentation de la fiscalité'.

'Ce n'est jamais un objectif d'augmenter les impôts', estime Emmanuel Denis, qui se laisse toutefois une marge de manœuvre. Sous son précédent mandat, les impôts locaux ont augmenté de 11 %. La campagne présidentielle qui approche n'est d'ailleurs pas sans conséquences sur la politique locale. Contrairement à 2020, où la majorité municipale s'était constituée en un seul groupe, pour ce nouveau mandat, les différentes sensibilités qui composent la majorité d'Emmanuel Denis se sont constituées en plusieurs groupes.

'Une tentative de mise en scène', charge Frédéric Augis. Christophe Bouchet et dément l'annulation de son recours. On a été élus par les Tourangelles et les Tourangeaux pour s'occuper de la ville, pas pour s'occuper des élections présidentielles. La consigne que j'ai déjà donnée, c'est que les débats nationaux ne doivent pas s'inviter en conseil municipal.

Parfois, il y aura peut-être des expressions qui seront différentes, mais ça ne devra pas remettre en cause nos engagements de campagn





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