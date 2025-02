Emma, Prénom Féminin Dominant au Luxembourg

Le rapport annuel du Statec sur les prénoms les plus populaires au Luxembourg révèle une tendance claire : les parents préfèrent des prénoms courts et élégants pour leurs filles. Emma domine le classement avec une avance significative, confirmant son statut de valeur sûre depuis plusieurs années.

Chaque année, le Statec , l'institut national de la statistique luxembourgeois, publie son rapport sur les prénoms les plus attribués dans le pays. L'édition 2023 de ce classement, qui analyse les tendances entre 2021 et 2023, révèle un constat clair : les parents luxembourgeois continuent de plébisciter des prénoms courts et intemporels pour leurs filles, rapporte le site virgule.lu. Un prénom en particulier s'impose avec une grande avance sur les autres.

Déjà bien installé dans les classements depuis plusieurs années, il confirme une fois encore son statut de valeur sûre auprès des jeunes parents. Emma, indétrônable depuis plusieurs années Sans grande surprise, c'est Emma qui arrive en tête des prénoms féminins les plus donnés entre 2021 et 2023. Avec 153 nouvelles-nées portant ce prénom sur cette période, il se distingue nettement et garde une longueur d'avance sur ses poursuivants. Ce succès ne date pas d'hier. Facile à prononcer, international et empreint d'une certaine grâce, Emma plaît aux générations successives sans jamais se démoder. Son charme réside dans sa simplicité et son intemporalité, des qualités essentielles qui en font un choix de prédilection pour de nombreux parents. Des prénoms courts toujours en vogue Derrière Emma, d'autres prénoms confirment cette tendance aux prénoms courts et élégants. Mia (122 naissances) arrive en deuxième position, suivie par Sofia (102). Deux prénoms qui partagent les mêmes atouts : une sonorité douce, une écriture simple et une présence forte dans de nombreux pays européens. Enfin, Olivia et Eva complètent le top 5, bien que le nombre exact de leurs attributions ne soit pas précisé dans le rapport. Cette tendance aux prénoms courts n'est pas nouvelle, mais elle semble se confirmer année après année, illustrant une préférence marquée pour des prénoms sobres et élégants. Un choix de prénoms influence par l'air du temps Pourquoi ces prénoms courts et classiques plaisent-ils autant ? Leur polyvalence est un atout majeur : faciles à prononcer dans différentes langues, ils s'adaptent parfaitement à un environnement multiculturel comme celui du Luxembourg. De plus, les tendances actuelles montrent que les parents recherchent des prénoms simples, intemporels et élégants, capables de traverser les années sans perdre de leur charme. Et à en croire ce classement, cette mode n'est pas prête de s'essouffler





Prénoms Luxembourg Statec Tendances Emma Mia Sofia

