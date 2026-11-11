Emma lance le Super Pack Confort à 60 % de remise Black Friday

Emma offre son Super Pack Confort à 60 % de réduction durant le Black Friday. Le pack comprend matelas, oreillers, couette et protection. Profitez de 100 nuits d'essai, livraison gratuite et paiement échelonné.

Le 29 novembre 2023, la marque française Emma a annoncé la mise en vente du Super Pack Confort à 60 % de réduction pour le Black Friday. L'offre inclut un matelas Emma Original ou Emma Original Pro, un ou deux oreillers Original Adapt Thermorégulant, un protège-matelas, une couette Emma Printemps & Automne et une parure de lit Beige 100 % Satin de coton. Le pack, auparavant à 1 131,45 €, est désormais proposé à 452,57 €. La promotion s'accompagne de la livraison gratuite et d'un paiement en plusieurs fois.

Constitution du Super Pack Confort pendant le Black Friday

La composition standard du Super Pack Confort comprend un matelas Emma Original disposant de cinq zones de ressorts et d'une mousse MemoryAdapt, ou le modèle Emma Original Pro avec sept zones de ressorts et une mousse ThermoSync régulante. Le client doit choisir la taille du matelas et le nombre d'oreillers, puis personnaliser le niveau de soutien des oreillers. Une couette respirante empêche la rétention d'humidité et de chaleur, idéale pour les nuits hivernales. Un protège-matelas complète la protection contre les allergènes et les taches.

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Processus de commande et conditions de vente

Pour commander, l'acheteur sélectionne d'abord le type de matelas puis la dimension souhaitée. La commande peut être payée en plusieurs fois, avec un intérêt nul selon les modalités proposées par Emma. La livraison est gratuite et la livraison domestique inclut la mise en place du tout‑en‑un. Une garantie de 100 nuits d'essai permet de tester le matelas à domicile avant toute décision de retour.

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Impact potentiel sur les consommateurs et les marchés de la literie

La remise de 60 % représente une opportunité significative pour les consommateurs cherchant à renouveler leur literie à moindre coût. Le tarif réduit attire probablement les acheteurs sensibles aux promotions saisonnières et aux économies substantielles. Les stocks étant limités, les clients sont incités à agir rapidement pour éviter une rupture. À long terme, la promotion pourrait influencer les tendances d'achat de matelas et de produits complémentaires, en rendant les packs complets plus attrayants par rapport aux achats de pièces individuelles.

Prochaines étapes et conseils pratiques

Emma recommande de ne pas attendre la fin de la promotion pour passer commande, surtout en période hivernale où la qualité du sommeil est cruciale. La livraison gratuite et l'option de paiement différé rendent l'offre encore plus accessible. Les clients intéressés doivent visiter le site officiel d'Emma avant le 30 novembre pour profiter de la remise avant la clôture du Black Friday et bénéficier du service de livraison rapide.