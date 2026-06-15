Emma Colberti révèle sa réaction viscérale et inattendue lors d'une scène de Un si grand soleil

La comédienne Emma Colberti, interprète d'Ève dans le feuilleton Un si grand soleil, a révélé sa réaction viscérale et inattendue lors d'une scène qui a été conservée au montage. Cette scène a été improvisée par l'actrice et a été validée par le réalisateur parce qu'elle était crédible.

Emma Colberti , l'interprète d' Ève dans Un si grand soleil, a révélé sa réaction viscérale et inattendue lors d'une scène qui a été conservée au montage.

Le personnage d'Ève traverse une épreuve douloureuse depuis quelques mois, après la mort de son fils Elliot. Lors du procès de celle qui est accusée de son meurtre, Ève commet un geste d'une immense violence, improvisé par l'actrice. Emma Colberti a révélé que la production a eu l'élégance de la tenir au courant des mois avant sa sortie, et qu'elle était donc préparée. Elle comprend parfaitement que le réalisateur ait validé cette version parce qu'elle était crédible.

La comédienne a également révélé que dans cette intrigue, elle s'est laissée surprendre par moments, notamment lorsqu'elle a joué la scène où Gimenez commence à insulter Eliott. Elle a été surprise par ce qu'elle a joué et ne pensait pas que cela allait se passer ainsi. Emma Colberti a également révélé que Manu va-t-il se mettre hors la loi ? et que Ève va finir par apprendre que Charles est responsable de la mort d'Eliott et que Muriel savait





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