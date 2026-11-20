L'actrice Emma Colberti rejoint la SPA de Montpellier le 27 novembre pour un concert solidaire. Découvrez les détails de cet événement au profit des animaux abandonnés.

L'actrice connue pour son rôle dans la série Un si grand soleil, Emma Colberti, mettra sa notoriété au service de la cause animale. Elle sera la marraine d'un concert caritatif organisé par la Société Protectrice des Animaux (SPA) de Montpellier. Cette soirée exceptionnelle se tiendra à l' Opéra Comédie, au profit des chiens et des chats hébergés au refuge de Villeneuve-lès-Maguelone. L'événement vise à rassembler les amateurs de musique et les défenseurs des droits des animaux pour une nuit de solidarité.

Emma Colberti et plusieurs groupes se produisent

Emma Colberti troquera les plateaux de tournage pour une soirée musicale au profit des animaux. Elle partagera l'affiche avec plusieurs formations musicales locales et régionales. Aux côtés de l'actrice, le public retrouvera des membres des groupes Wepa Wepa, Barbiches Tourneurs, Minitel, Comrades et Springsteen The Rising Band. Cette programmation diversifiée mêlera différents univers musicaux pour offrir un spectacle varié. Des reprises, des découvertes et des prestations collectives rythmeront la soirée. L'objectif commun de ces artistes est d'offrir un moment festif au profit des animaux abandonnés.

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La réalité du refuge de Villeneuve-lès-Maguelone

Cette initiative caritative répond à une réalité moins festive pour la SPA Montpellier Méditerranée Métropole. Installée depuis 2010 à Villeneuve-lès-Maguelone, l'association prend en charge les animaux errants ou victimes de mauvais traitements. Fondée en 1934, la structure assure les soins, l'alimentation quotidienne et l'accompagnement vers l'adoption. Les dépenses liées à l'entretien des installations et aux interventions vétérinaires sont constantes. Ces besoins financiers indispensables se poursuivent toute l'année, indépendamment de la saison. Les bénéfices du concert contribueront directement à la poursuite de ces missions vitales.

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Une soirée pédagogique pour les bénévoles

Au-delà des prestations sur scène, cette rencontre permettra d'échanger avec les spectateurs. Les équipes de la SPA profiteront de cet événement pour en apprendre davantage sur le fonctionnement du refuge. Les bénévoles répondront aux questions du public sur le quotidien des animaux recueillis. Cette occasion unique offre la possibilité de comprendre les différentes façons de venir en aide à l'association. La soirée se veut accessible aux amateurs de musique comme aux personnes sensibles à la protection animale.

Détails pratiques du concert à l'Opéra Comédie

Le concert caritatif de la SPA de Montpellier aura lieu le vendredi 27 novembre 2026 à 20 heures. Il se déroulera à la salle Molière de l'Opéra Comédie, à Montpellier. L'ouverture des portes est prévue à 19 heures 30 pour permettre aux spectateurs de prendre place. Le tarif pour les adultes est fixé à 20 euros. Pour les enfants de moins de 15 ans, le prix est de 10 euros. Une option de don libre peut être ajoutée lors de l'achat des billets. Les places peuvent être acquises directement au refuge de Villeneuve-lès-Maguelone.