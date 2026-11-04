Emma Black Friday : réductions jusqu'à -60% sur la literie

Profitez du Black Friday chez Emma avec jusqu'à -60% sur les matelas et oreillers. Découvrez les offres exclusives sur les lots Emma Original Adapt et Confort Elite.

La marque de literie Emma lance ses promotions Black Friday pour offrir aux consommateurs des solutions de sommeil optimisées. Les clients peuvent bénéficier de réductions atteignant -60% sur une sélection de produits phares disponibles en ligne.

Offres Black Friday Emma sur les oreillers

Le lot de deux oreillers Emma Original Adapt est proposé à 83,98 euros au lieu de 139,98 euros. Cette offre est valable jusqu'au 3 décembre pour les clients souhaitant améliorer leur confort cervical.

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L'oreiller Emma Confort Elite est également réduit à moitié prix, passant de 329,98 euros à 164,99 euros pour un lot de deux unités. Ce modèle dispose d'une housse rafraîchissante à technologie AirGrid.

Le lot de deux oreillers Emma Performance Adapt est disponible à 238,80 euros au lieu de 398 euros. Cette offre s'adresse aux personnes sensibles à la chaleur grâce à ses propriétés thermorégulantes.

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Conditions et garanties des promotions

Les articles en promotion sur le site officiel d'Emma sont généralement associés à une période d'essai de 30 nuits minimum. Les clients peuvent ainsi tester les produits sans risque pendant cette durée.

Livraison sans frais est proposée pour les commandes effectuées via la plateforme officielle de la marque. Cette offre s'applique à l'ensemble des articles promotionnels mentionnés dans le cadre du Black Friday.

Caractéristiques techniques des produits

L'Emma Original Adapt contient trois strates de rembourrage amovibles permettant un réglage de la hauteur. Sa housse douce est facile à nettoyer pour un entretien simplifié au quotidien.

L'Emma Confort Elite est rembourré de deux couches indépendantes dont une est amovible. Il contient des fibres creuses de haute qualité pour une sensation de flottement lors de l'utilisation.

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L'Emma Performance Adapt dispose d'une maille AirGrid Tech qui soulage la pression sur la tête. Sa housse possède une face été et une face hiver pour s'adapter aux variations saisonnières.