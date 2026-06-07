Émission libre-antenne du dimanche midi avec Stephen Brun : Analyses sportives et débats

Tous les dimanches de 13h à 15h, l'émission libre-antenne de Stephen Brun propose un espace d'échange et de débat sur l'actualité sportive. Avec ses co-animateurs Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et des invités, l'émission aborde divers sujets comme la forme d'Alexander Zverev, les chances de Terence Atmane après le forfait d'Arthur Fils, le parcours de Rudy Gobert en NBA, ou encore les espoirs du tennis français avec Moïse Kouamé. Les auditeurs sont invités à participer activement aux discussions.

C'est la libre-antenne du dimanche midi ! Attablez-vous et venez débattre avec la joyeuse bande de Stephen Brun tous les dimanches entre 13h00 et 15h00.

Durant deux heures, les auditeurs sont au cœur de l'émission pour échanger avec Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et tous leurs invités. Zverev rattrapé par ses démons ? Stephen est confiant pour l'Allemand. Pour Eric Salliot, c'est le match le plus important de sa carrière - 07/06 C'est la libre-antenne du dimanche midi !

Attablez-vous et venez débattre avec la joyeuse bande de Stephen Brun tous les dimanches entre 13h00 et 15h00. Durant deux heures, les auditeurs sont au cœur de l'émission pour échanger avec Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et tous leurs invités.

Sa saison avec les Timberwolves, sa série de playoffs contre Jokic, son affrontement avec Wemby, son point de vue sur Victor mais aussi sur Maxime Raynaud, sa volonté de remporter une médaille d'or avec l'équipe de France avant de raccrocher... Rudy Gobert revient en longueur sur toute son actualité et l'actualité de la NBA et du basket français. A ne surtout pas manquer ! Avec Stephen Brun et Alex Biggerstaff C'est la libre-antenne du dimanche midi !

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Durant deux heures, les auditeurs sont au cœur de l'émission pour échanger avec Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et tous leurs invités. Moïse Kouamé est-il celui qui va redorer le blason du tennis français ? Avec Laurent Reymond, ancien coach du crack français - 31/05 "

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" Durant deux heures, les auditeurs sont au cœur de l'émission pour échanger avec Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et tous leurs invités. Après le forfait d'Arthur Fils, le Stephen Brunch s'interroge sur les chances françaises.

Stephen mise sur Terence Atmane ! - 24/05 " Durant deux heures, les auditeurs sont au cœur de l'émission pour échanger avec Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et tous leurs invités.

" Qui peut faire douter Sinner ? Stephen pense que Zverev est le plus à même de rivaliser avec le monstre italie





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