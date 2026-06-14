La série Everwood, qui a lancé la carrière d'Emily VanCamp, est disponible sur Netflix depuis le 2 juin 2026. L'actrice a joué le rôle d'Amy Abbott dans la série qui a été un véritable tremplin pour elle.

Emily VanCamp, l'actrice qui a commencé sa carrière dans la série Everwood à l'âge de 16 ans, revient sur le show qui l'a lancée. La série a été mise en ligne sur Netflix le 2 juin 2026, 20 ans après son épisode final.

L'œuvre a été un véritable tremplin pour l'actrice qui a ensuite enchaîné les projets, devenant notamment la vedette de séries comme Revenge et The Resident dans les années 2010. C'est le cas notamment d'Emily VanCamp, star des séries, qui y campait le rôle d'Amy Abbott alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente.

La série a été lancée en 2002 et suivait l'histoire du docteur Andrew Brown, qui décide de quitter New York avec ses deux enfants, Ephram et Delia, après la mort soudaine de son épouse pour s'installer à Everwood, une petite ville du Colorado. Emily VanCamp, qui était alors âgée de 16 ans, y incarne Amy, la fille d'un autre médecin et rival du docteur Brown, qui est devenu rapidement un personnage central de la série.

Elle vit notamment une histoire avec Ephram Brown. Son frère, Brighton Abbott, est quant à lui interprété par un autre acteur. L'œuvre était articulée en quatre saisons et avait été diffusée jusqu'en 2010 sur France 2, puis France 3, avant de disparaître des télévisions tricolores il y a une quinzaine d'années. Son retour sur Netflix est l'occasion de se replonger dans une série qui a fait office de tremplin pour Emily VanCamp.

A l'issue de la série, la comédienne a saisi plusieurs opportunités et n'a jamais vraiment quitté les plateaux de tournage. Elle a de nouveau été la vedette d'autres programmes très appréciés, en interprétant notamment Emily Thorne dans Revenge et la médecin Nic Nevin dans The Resident. L'actrice a aussi eu quelques projets sur le grand écran, notamment dans le film Captain America : Le Soldat de l'hiver





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