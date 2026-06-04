Emilien met en garde contre les arnaques utilisant son image et l'IA

L'ancien champion des '12 coups de midi', Emilien, a publié une vidéo pour dénoncer les fausses publications générées par intelligence artificielle qui le présentent comme poursuivi par la Banque de France. Il appelle à la vigilance pour protéger les plus fragiles.

Emilien , célèbre pour ses victoires dans le jeu télévisé Les 12 coups de midi, a récemment pris la parole sur Instagram pour alerter le public contre une arnaque sophistiquée.

Dans une vidéo publiée le 6 juillet 2025, il explique que des personnes malintentionnées utilisent l'intelligence artificielle pour créer des deepfakes où il est présenté comme étant poursuivi par la Banque de France. Ces fausses publications, qui circulent sur les réseaux sociaux comme Twitter, incitent à investir dans des placements financiers miraculeux ou promettent des gains rapides.

Emilien précise qu'il n'a jamais fait de telles déclarations et que la Banque de France ne poursuit jamais quelqu'un pour ce genre de sujet. Il lance un appel à la vigilance pour protéger les personnes les plus fragiles qui pourraient tomber dans le piège. Le champion, qui a accumulé plus de 2,5 millions d'euros de gains et cadeaux lors de sa participation, est particulièrement agacé par la prolifération de ces arnaques.

Il déplore que les modérateurs des plateformes sociales ne réagissent pas suffisamment pour supprimer ces contenus frauduleux. Dans sa vidéo, il affirme que ces photos ou vidéos qui parlent de lui et de la Banque de France sont générées par IA et qu'il n'a jamais fait ces déclarations. Il espère que son message aidera à éviter que des personnes naïves ne soient escroquées. Cette affaire rappelle les dangers des deepfakes et de l'IA dans le domaine des arnaques en ligne.

Les victimes potentielles sont souvent des personnes âgées ou peu familières avec les technologies, qui peuvent facilement croire à ces montages. Emilien, soucieux de son image et de la sécurité de ses fans, encourage tout le monde à vérifier les sources et à signaler les comptes suspects. Il invite également les plateformes à renforcer leurs systèmes de modération.

Il rappelle que la Banque de France n'engage jamais de poursuites par ce biais et que toute information officielle doit être vérifiée auprès des autorités compétentes. Avec cette intervention, Emilien espère protéger les plus vulnérables et mettre fin à ces pratiques malhonnêtes. En parallèle, la Banque de France s'est associée à cet appel pour sensibiliser le public aux arnaques utilisant l'IA. Il est essentiel de rester vigilant et de ne pas se laisser berner par des offres trop alléchantes.

La lutte contre la désinformation et les fraudes financières est l'affaire de tous. Enfin, Emilien souligne qu'il ne demande jamais d'argent à ses fans et que toute sollicitation en son nom est frauduleuse. Il conseille de vérifier les comptes officiels et de ne pas partager d'informations personnelles ou bancaires. Son message est clair: la prudence est de mise face aux technologies de plus en plus réalistes utilisées par les escrocs.

Cette vidéo est un rappel important que même les personnalités publiques peuvent être victimes d'usurpation d'identité. En restant informé et critique, chacun peut contribuer à endiguer ces arnaques





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