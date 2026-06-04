Émilien (Les 12 coups de midi) a perdu une cagnotte exceptionnelle de 2,66 millions d'euros dont 1,7 million d'euros à encaisser directement sur son compte en banque. Il a expliqué que certaines personnes malintentionnées utilisent l'intelligence artificielle et les deepfakes pour tenter de piéger certaines personnes assez fragiles.

Émilien (Les 12 coups de midi) alerte sur une arnaque utilisant son image pour vendre des placements financiers miraculeux. Le jeune homme a perdu une cagnotte exceptionnelle de 2,66 millions d'euros dont 1,7 million d'euros à encaisser directement sur son compte en banque.

Il a expliqué que certaines personnes malintentionnées utilisent l'intelligence artificielle et les deepfakes pour tenter de piéger certaines personnes assez fragiles. Il a également indiqué que la Banque de France ne poursuit jamais quelqu'un pour ce type de sujet. Il a demandé aux internautes de rester vigilant et de ne pas se faire avoir par ces arnaques





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