La présidente du Top 20 dresse un bilan critique de l'économie locale et expose les défis majeurs de logement et de sécurité pour assurer la performance future d'Aix-Marseille-Provence.

Emilie de Lombarès, présidente du directoire d'Onet SA, a officiellement présenté les orientations stratégiques du Top 20 lors des vingt ans de cette association emblématique. En tant que première femme à présider ce club de grandes entreprises depuis cette année, elle défend une vision axée sur la résilience et la performance durable de la métropole Aix-Marseille-Provence. Cette prise de parole intervient dans un contexte où l'institution métropolitaine fait face à des critiques et à des incertitudes politiques, nécessitant une clarification des priorités économiques et sociales pour les années à venir.

Historique et gouvernance du club de grandes entreprises

Le Top 20 a été créé il y a vingt ans sous l'impulsion de la CCI et de l'UPE 13, avec Frédéric Chevalier, fondateur de HighCo, en tant que premier président. Cette association regroupe des entreprises disposant d'un siège décisionnel sur la métropole et d'un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros. Par le passé, la présidence a été assurée par des figures telles qu'Alain Lacroix de la Cepac, Denis Philippon de Voyage privé, Bruno Cagnol du Groupe Foselev, Serge Magdeleine de Crédit Agricole Alpes Provence et Pierre-Antoine Villanova de Corsica Linea.

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Emilie de Lombarès précise que le Top 20 n'est ni un syndicat professionnel ni un simple organe de lobbying, mais une association d'action. La gouvernance repose sur un conseil d'une dizaine de membres et quatre assemblées générales annuelles très participatives. Des clubs thématiques dédiés à la Communication, aux DRH, aux DSI, à la RSE et aux achats durables permettent de faire progresser les équipes des entreprises membres. Cette structure favorise une collaboration étroite et une montée en compétence collective au sein du tissu économique local.

Bilan de l'étude sur la performance du territoire

Lors du trentième anniversaire, une étude inédite sur la résilience et la performance d'Aix-Marseille-Provence a été dévoilée pour objectiver la situation du territoire. L'objectif initial était d'hisser Aix-Marseille dans le top 20 des métropoles européennes, en distinguant l'attractivité de la performance réelle vécue par les habitants. L'étude confirme une progression économique notable avec la création de valeur et le nombre d'entreprises, ainsi qu'un emplacement géographique stratégique.

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Cependant, les fragilités restent prégnantes, notamment la difficulté à qualifier et retenir les jeunes après le baccalauréat. Les enjeux de logement et de mobilité quotidienne, liés à une forte dépendance à la voiture, pèsent sur la qualité de vie. La précarité touche vingt pour cent de la population, avec un taux atteint à cinquante-deux pour cent dans le troisième arrondissement de Marseille. La sécurité demeure un souci quotidien, bien que les entreprises n'aient pas d'incidence directe, elles peuvent agir via la sensibilisation en santé-sécurité auprès de leurs salariés.

Infrastructures critiques et soutien aux projets structurants

Le Top 20 s'est fortement mobilisé pour la création de la Métropole et la ligne électrique Très Haute Tension (THT). Emilie de Lombarès exprime son inquiétude concernant le statut actuel de ces projets, citant les black-out en Espagne ou au Texas comme exemples des risques liés à un territoire mal connecté. Rien n'est encore fait définitivement, et la résilience énergétique nécessite des investissements et des certitudes politiques immédiates pour éviter toute coupure d'électricité future.

La traversée ferroviaire souterraine de Marseille est également considérée comme indispensable pour la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur (LNPCA). Ce projet doit fluidifier les liaisons entre l'Espagne, l'Italie et les Alpes, ainsi que les trajets du quotidien. L'État envisage de suspendre en 2026 et 2027 le financement des études d'ingénierie, ce qui décalerait de facto le projet. Face aux visions politiques de court terme, le Top 20 défend le temps long et la continuité des projets d'envergure.

Réactivité face aux crises et reconstruction du centre-ville

Les entreprises membres sont sollicitées en soutien sur des projets structurants mais aussi dans l'urgence. Lors des dégradations du 17 octobre, les institutions ont débloqué des aides financières et ont appelé le Top 20 en renfort. L'association accompagne la reconstruction matérielle et soutient les associations qui animent le centre-ville, car une ville qui perd son cœur est un vrai souci pour tous.

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Le Top 20 collabore aussi avec des agences publiques comme One Provence Promotion ou Rising Sud en mettant ses dirigeants à disposition pour témoigner de la réalité économique locale. Cette implication active vise à garantir que la métropole reste compétitive et résiliente, tout en répondant aux besoins concrets de ses habitants et de ses entreprises. L'objectif est de maintenir une dynamique de croissance inclusive et durable pour les décennies à venir.