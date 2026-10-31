Émeutes : une minorité violente dénoncée, tolérance zéro réclamée

Sébastien Lignier dénonce une minorité active et violente lors des émeutes. Reda Belhaj appelle à la tolérance zéro. Les commerçants de Bourg-en-Bresse témoignent.

Lors de l'émission d' Eliot Deval sur Europe 1, Sébastien Lignier a dénoncé une minorité active, bruyante et parfois violente qui imposerait sa loi lors des émeutes. Reda Belhaj, porte-parole du syndicat policier Unité Île-de-France, a rappelé la nécessité d'une tolérance zéro face aux actes de délinquance. L'émission a également donné la parole à Cédric, un commerçant de Bourg-en-Bresse, qui a témoigné des difficultés rencontrées par les commerçants des villes moyennes.

Une minorité violente dénoncée

Sébastien Lignier a pointé du doigt une minorité active, bruyante et parfois violente qui imposerait sa loi lors des émeutes. Selon lui, cette minorité serait à l'origine de nombreux dégâts et perturberait l'ordre public. Alexandre Devecchio a ajouté que derrière la casse, ce sont des vies entières qui sont brisées, soulignant l'impact humain des violences.

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Reda Belhaj, porte-parole du syndicat policier Unité Île-de-France, a insisté sur la nécessité d'une tolérance zéro face à ceux qui commettent des actes de délinquance. Il a également réclamé davantage d'anticipation pour permettre aux forces de l'ordre de travailler correctement.

Les commerçants des villes moyennes souffrent

Cédric, commerçant à Bourg-en-Bresse, a témoigné des difficultés spécifiques rencontrées par les commerçants des villes moyennes lors des émeutes. Il a expliqué que ces commerçants souffrent beaucoup plus que ceux des grandes villes, sans donner plus de détails.

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L'émission a également abordé d'autres sujets d'actualité. Eliot Deval est revenu sur l'attentat de Trappes, qualifiant son auteur de raciste qui doit être sanctionné de la manière la plus ferme possible. Une auditrice, Sophia, s'est agacée des positions de La France insoumise (LFI), estimant que le parti se trompe de combat et attise les haines.

Iran et municipales 2026 au menu

Le général François Chauvancy a rappelé que la victoire en Iran passerait par un changement de régime. Un autre intervenant a espéré que les manifestations iraient jusqu'à déraciner les gardiens de la révolution. Il a également été question du nouveau guide suprême iranien, avec un rappel des très brefs délais prévus par la constitution iranienne. Un spécialiste a décrit un régime extrêmement résilient qui ne s'effondre pas pour le moment.

Sur le plan national, les municipales 2026 ont été évoquées. Éric Revel a estimé que le vrai sujet était LFI et les grandes villes. Un observateur a par ailleurs noté que dans les petits villages, on s'attache moins à l'étiquette politique de l'élu qu'à son projet. Les droits des femmes ont aussi été abordés, avec un rappel que manifester est une liberté, même si l'on peut avoir une opinion sur le collectif organisateur.

Enfin, l'affaire Quentin Deranque a été mentionnée, avec une possible remontée de l'enquête vers des personnalités politiques. Eliot Deval a conclu l'émission en rappelant que les auditeurs pouvaient réagir au 01.80.20.39.21, un numéro non surtaxé.