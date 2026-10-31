Émeutes : Reda Belhaj appelle à quitter les manifestations et promet tolérance zéro

Reda Belhaj, porte-parole du syndicat policier Unité Île-de-France, appelle les manifestants à se retirer face aux éléments hostiles et promet une tolérance zéro lors de l'acte III des émeutes.

Lors de l'émission d'Eliot Deval sur Europe 1, Reda Belhaj, porte-parole du syndicat policier Unité Île-de-France, a lancé un appel aux manifestants à l'occasion de l'acte III des émeutes. Il a exhorté les participants à quitter les manifestations dès les deux sommations pour permettre aux forces de l'ordre de gérer les éléments hostiles. Cette prise de position intervient dans un contexte de tensions persistantes et de dégradations lors des rassemblements.

Appel au retrait des manifestants

Reda Belhaj a insisté sur la nécessité pour les manifestants pacifiques de se retirer afin de faciliter l'intervention des policiers contre les fauteurs de troubles. Selon lui, la sécurité des biens et des personnes prime et nécessite une action ciblée contre les minorités actives. Il a rappelé que la tolérance zéro serait appliquée face à ceux qui commettent des actes de délinquance.

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Le porte-parole a également souligné l'importance de l'anticipation pour permettre aux forces de l'ordre de travailler correctement. Il a déploré que des éléments hostiles profitent des manifestations pour semer le chaos, appelant à une meilleure coordination entre les autorités et les organisateurs.

Réactions face aux émeutes

Sébastien Lignier a dénoncé une minorité active, bruyante et parfois violente qui impose sa loi lors des émeutes. Il a pointé du doigt le comportement de certains individus qui détournent le sens des manifestations. De son côté, Alexandre Devecchio a mis en avant les conséquences dramatiques des dégradations, rappelant que derrière la casse, ce sont des vies entières qui sont brisées.

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Cédric, un commerçant de Bourg-en-Bresse, a témoigné des difficultés rencontrées par les commerçants des villes moyennes, qui souffrent beaucoup plus des répercussions des émeutes. Leurs commerces subissent des pertes importantes et peinent à se relever.

Autres sujets d'actualité abordés

L'émission a également traité de l'attentat de Trappes, pour lequel Eliot Deval a exigé une sanction ferme contre le raciste responsable. Sophia, une auditrice, s'est agacée des positions de La France insoumise, accusée de se tromper de combat et d'attiser les haines. Le Général François Chauvancy est revenu sur la situation en Iran, évoquant la possibilité d'un changement de régime et la résilience du régime actuel.

Les municipales de 2026 ont été abordées sous l'angle de l'enjeu que représentent LFI et les grandes villes, selon Éric Revel. Les droits des femmes ont été discutés, avec un rappel que manifester est une liberté. Enfin, l'affaire Quentin Deranque a été évoquée, avec une possible remontée de l'enquête vers des personnalités politiques.