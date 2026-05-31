Émeutes et drame après la victoire du PSG en Ligue des champions

La victoire du PSG en Ligue des champions a déclenché des célébrations qui ont dégénéré en plusieurs villes, notamment en Seine-Maritime et à Paris, entraînant des arrestations massives, des violences contre les forces de l'ordre et un décès routier.Le ministre de l'Intérieur annonce un bilan national de 780 interpellations et 457 gardes à vue.

La victoire du Paris Saint-Germain sur Arsenal en finale de la Ligue des champions a été le théâtre de nombreux rassemblements euphoriques dans plusieurs villes françaises, mais aussi d'incidents violents en marge de ces célébrations.

En Seine-Maritime, le préfet a fait état d'arrestations massives avec quinze personnes interpellées au total, dont onze placées en garde à vue. À Rouen, cinq individus ont été appréhendés et mis en détention provisoire. Les forces de l'ordre ont subi des agressions avec trois fonctionnaires de police légèrement blessés et deux véhicules de service dégradés. Au Havre, dix autres personnes ont été interpellées, six d'entre elles étant maintenues en garde à vue.

Trois policiers y ont également été légèrement blessés, quatre contraventions ont été dressées pour des infractions diverses. À Elbeuf, des tirs de mortier ont été tirés sans provoquer de dégâts matériels mais ajoutant à la tension. Un véhicule d'intervention a été endommagé par des jets de projectiles. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à vingt-six reprises, principalement pour des incendies de poubelles avec neuf brûlées au Havre et quatre à Rouen.

Le calme n'est revenu qu'environ vers 1h30 du matin. À l'échelle nationale, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a annoncé un bilan much plus lourd avec sept cent quatre-vingt personnes interpellées sur tout le territoire et quatre cent cinquante-sept placées en garde à vue. Cette liesse populaire a également été marquée par un drame à Paris où un piéton est décédé dans un accident de la circulation sur le boulevard périphérique en marge des rassemblements.

Une personne poignardée dans la capitale se trouvait entre la vie et la mort. Ces événements soulèvent des débats sur la gestion des foules et la sécurité lors de tels événements sportifs majeurs, tandis que des voix s'élèvent pour demander un encadrement strict des célébrations, comme la mairie du 8e arrondissement de Paris qui réclame l'interdiction de tout rassemblement sur les Champs-Élysées





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