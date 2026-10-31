Émeutes : Alexandre Devecchio alerte sur des vies brisées derrière la casse

Dans l'émission d'Eliot Deval sur Europe 1, Alexandre Devecchio revient sur les émeutes et affirme que derrière la casse, des vies entières sont brisées.

Dans l'émission animée par Eliot Deval sur Europe 1, le journaliste Alexandre Devecchio est revenu sur les émeutes et leurs conséquences, affirmant que derrière la casse, ce sont des vies entières qui sont brisées. L'éditorialiste a insisté sur l'impact humain des violences urbaines, au-delà des seuls dégâts matériels constatés. L'émission, diffusée pendant deux heures, entend traiter sans concession tous les sujets qui font l'actualité.

Le débat a également donné la parole à des témoins directement touchés par les troubles. Cédric, commerçant à Bourg-en-Bresse, a souligné que les commerçants des villes moyennes souffrent beaucoup plus que ceux des grandes agglomérations. Son témoignage illustre la fragilité économique des petites structures face aux dégradations et aux fermetures.

Also read Deux morts dans l’effondrement d’une « cheminée de fée » dans la Cappadoce en Turquie

Commerçants et pharmacies touchés par les émeutes

La question des pharmacies barricadées a aussi été abordée dans l'émission. Sébastien Lignier a déploré une situation donnant l'impression de vivre dans un monde apocalyptique. Ces établissements, essentiels pour l'accès aux soins, ont dû prendre des mesures de protection pour continuer à fonctionner.

Jean-Baptiste Marty est revenu sur la journée du 31 octobre, soulignant que tous les magasins ont pris leurs précautions en fermant leurs portes. Cette anticipation traduit l'inquiétude des commerçants face à la répétition des épisodes de violence et à l'absence de visibilité sur leur sécurité.

Advertisement

Sur le terrain policier, Reda Belhaj, porte-parole du syndicat Unité Île-de-France, a réclamé davantage d'anticipation pour permettre aux forces de l'ordre de travailler correctement. Il évoque un acte III des tensions, signe que la situation reste tendue et que les syndicats attendent des moyens et une préparation adaptés.

Attentat de Trappes et tensions politiques

L'émission est également revenue sur l'attentat de Trappes. Eliot Deval a estimé qu'il s'agit d'un acte raciste qui doit être sanctionné de la manière la plus ferme possible. Ce dossier s'inscrit dans un contexte de vigilance accrue face aux violences et aux discours de haine.

La politique n'a pas été absente du débat. Une auditrice prénommée Sophia s'est agacée des positions de La France insoumise, estimant que le parti se trompe de combat et attise les haines. Ces échanges traduisent la polarisation du débat public autour de la sécurité et des responsabilités politiques.

Les municipales de 2026 ont aussi été évoquées. Éric Revel a jugé que le vrai sujet concerne La France insoumise et les grandes villes. La question des alliances et des rapports de force locaux devrait structurer la campagne à venir.

Advertisement

Iran, droits des femmes et enquêtes judiciaires

La situation en Iran a occupé une large place dans l'émission. Le général François Chauvancy a rappelé que la victoire serait un changement de régime. D'autres intervenants ont espéré que les pressions iraient jusqu'à déraciner les gardiens de la révolution, tout en soulignant la résilience d'un régime qui ne s'effondre pas pour le moment.

Le nouveau guide suprême iranien a été abordé sous l'angle constitutionnel, avec la mention de très brefs délais prévus par la constitution iranienne. Ces éléments rappellent la complexité des équilibres institutionnels à Téhéran et les incertitudes entourant la succession au sommet de l'État.

Les droits des femmes ont également été discutés, avec l'idée que l'on peut avoir une opinion sur un collectif tout en rappelant que manifester est une liberté. Enfin, l'affaire Quentin Deranque a été évoquée, avec la perspective d'une remontée de l'enquête vers des personnalités politiques, un dossier judiciaire sensible qui pourrait connaître de nouveaux développements.