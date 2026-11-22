Bilan des troubles à Montpellier le 21 novembre : 13 interpellations, un policier blessé et des dégradations dans l'Ecusson. Analyse des faits et réactions officielles.

La préfecture de l'Hérault a dressé le bilan définitif des événements survenus à Montpellier le samedi 21 novembre dernier. Cette manifestation, qui n'a pas fait l'objet de déclaration préalable, a dégénéré en affrontements sérieux dans le quartier de l' Ecusson, une zone que les autorités avaient strictement interdite aux rassemblements.

Déroulement des affrontements à Montpellier

La journée a débuté de manière paisible aux abords de la faculté des sciences, mais la situation a vite évolué vers la violence. Les participants ont réussi à pénétrer dans le centre-ville et ont poussé leur progression jusqu'au quartier Antigone. C'est à ce moment que les tensions ont explosé, marquant un tournant brutal dans le calme initial.

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Les forces de l'ordre ont été contraintes d'intervenir massivement pour rétablir l'ordre. Les services de l'État ont signalé que des manifestants ont incendié des poubelles et ont lancé des projectiles contre les policiers et les gendarmes présents sur la zone. Face à cette agressivité, la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour déloger les groupes tumultueux à plusieurs reprises dans le centre-ville.

Bilan humain et matériel des violences

Le compte final établi par les autorités révèle un bilan précis de ces heurts. Treize personnes ont été interpellées pour diverses infractions liées à la manifestation. Parmi les chefs d'inculpation figurent les outrages, les violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, les jets de projectiles et la participation à un attroupement illegal.

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Un fonctionnaire de police a également été blessé durant ces opérations de maintien de l'ordre. La préfecture a confirmé que les dégradations comprenaient notamment des feux de poubelles et l'utilisation de pétards ainsi que d'équipements de protection individuelle comme projectiles. Ces actes ont conduit à des interpellations immédiates sur les lieux des affrontements.

Rétablissement de la sécurité à l'Ecusson

La situation est revenue à la normale vers 20h dans l'Ecusson, selon les précisions fournies par les services de l'État. Malgré le calme apparent, les forces de l'ordre ont poursuivi leurs missions de protection du quartier et des commerces face aux tentatives résiduelles de dégradations. La préfecture a rappelé que cette manifestation était illégale dès le départ.

Ce bilan définitif met en lumière la tension entre les manifestants et les autorités préfectorales. Les actions violentes menées par une partie des participants ont justifié le recours à la force pour disperser les groupes et assurer la sécurité des biens et des personnes dans ce quartier historique interdit au rassemblement.