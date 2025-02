Emanuel Emegha fête son but à la manière de Messi!

L'attaquant de Strasbourg a imité la célébration iconique de Lionel Messi après son but contre Lens.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Juninho, Nabil Fekir et maintenant… Emanuel Emegha . Comme de nombreuses stars du football avant lui, l'attaquant de Strasbourg s'est fait plaisir lors de la victoire de son équipe sur la pelouse de Lens , ce dimanche en Ligue 1 (0-2). Après avoir scellé le sort de la rencontre en marquant dans le temps additionnel, le joueur de 22 ans a repris une célébration devenue mythique dans le monde du ballon rond.

Profitant d'un rush dévastateur de Dilane Bakwa, après avoir chipé le ballon dans les pieds de Jeremy Agbonfifo, l'avant-centre néerlandais a marqué le deuxième but des Alsaciens (90e+6). Et il l'a fêté en enlevant son maillot pour venir le brandir au pied du parcage visiteurs du stade Bollaert. Rapidement rejoint par ses partenaires, qui l'ont chaudement félicité, Emanuel Emegha a profité de cette joie collective, avant de montrer une deuxième fois au public son maillot floqué du numéro 10.10 buts en 17 matchs de Ligue 1. Recruté à l'été 2023 pour 13 millions d'euros, l'ancien joueur de Sturm Graz (Autriche) réalise une saison séduisante avec le Racing Club de Strasbourg. Sous les ordres de Liam Rosenior, le droitier d'1,95m, sous contrat jusqu'en 2028, a inscrit 10 buts en 17 matchs de Ligue 1. De quoi permettre à son équipe de rêver d'Europe en cette fin d'hiver. Après leur succès dans l'antre des Sang et Or, les Strasbourgeois occupent la 7e place. Prochain rendez-vous: dimanche prochain face à Brest à La Meinau (17h15)





