Dans le cadre de ses 20 ans, l'After Foot sur RMC propose des débats animés par des experts comme Elton Mokolo qui se prononce sur le quatrième attaquant de l'équipe de France. L'émission aborde également les sujets brûlants du football français et international, des ambitions de l'OL aux chances du Maroc au Mondial.

Elton Mokolo , chroniqueur de l' After Foot sur RMC , livre son analyse concernant le potentiel poste de quatrième attaquant pour l'équipe de France lors de la prochaine Coupe du Monde.

Selon lui, un joueur spécifique, non nommé explicitement dans le texte mais sujet de débat, mérite cette position. Cette prise de position s'inscrit dans le cadre des discussions quotidiennes de l'émission Génération After, présentée par Nicolas Jamain, qui réunit des experts comme Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Cette émission, diffusée de 20h00 à 22h00, marque le début d'une soirée riche en débats sur le football.

Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20h00 à 23h00 avec des animateurs comme Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, et des consultants tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, notamment lors des soirées de Coupes d'Europe. Ensuite, la version historique de l'After, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, occupe le créneau de 22h00 (ou dès la fin des matchs) à minuit du dimanche au jeudi.

Carine Galli anime également les vendredis et samedis soirs. Les discussions portent également sur d'autres sujets comme les ambitions de l'Olympique Lyonnais pour la saison prochaine, l'avenir de Corentin Tolisso, les perspectives du Maroc dans la Coupe du Monde avec l'optimisme de Younes Belhanda concernant une possible victoire face au Brésil en phase de groupe, et l'équilibre tactique de l'équipe de France avec les potentiels associations entre Kylian Mbappé et Rayan Cherki.

Un autre débat porte sur le duel entre Warren Zaïre-Emery et Jules Koundé pour le poste de latéral droit. L'After Foot, qui célèbre ses 20 ans cette saison, reste ainsi le rendez-vous incontournable pour les passionnés de football avec des analyses pointues et des invités prestigieux





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