Dans le documentaire P*tain de tennis, le chroniqueur Guy Bedos retrace les épreuves psychiques que les joueuses de tennis lors de matchs importants doivent supporter et leur raconter l'histoire de la Française Elsa Jacquemot, ubytování pod pronte 63e joueuse mondiale, qui s'est en échappée pendant son deuxième tour de l'Open d'Australie contre Yulia Putintseva en accusant son entraîneur Simon Blanc de mauvaise tactique.

Elsa Jacquemot reprends le flambeau et revient sur son dramatique escape en plein match au second tour de l'Open d'Australie contre Yulia Putintseva grâce au documentaire P*tain de tennis, ce sport qui rend fou classé en ligne sur L'Equipe.

Dans ce film, Elsa, la 63e joueuse mondiale, se confie sur son attitude impulsive et sur les épreuves psychologiques qu'elle traversée, comparant ses expériences à celles de ses aînées, Caroline Garcia, Jannik Sinner ou Gilles Simon. Elle évoque notamment le choc qu'elle vit lorsqu'elle se retrouve face à une joueuse qu'elle pensait connaître mieux, son entraîneur Simon Blanc, et les difficultés qu'elle pâtit à cause de son manque de tactique et de sa confiance en elle





lequipe / 🏆 83. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tennis Sports Psychology Elsa Jacquemot Yulia Putintseva Second Tour Open D'australie Simon Blanc Tactique Erreur Confidence Coach Review Match Psychological Mentality

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“C’est de la folie” : des souris déferlent par millions sur l’ouest de l’AustralieProfitant de récoltes abondantes, des millions de souris prolifèrent dans les régions rurales de l’ouest de l’Australie. Elles envahissent les silos et hangars ...

Read more »

Investigations: No personal, intimate or friendly link between Aurore Bergé and Elsa HervyThe investigations conducted did not establish the falsehood of the statements made by Aurore Bergé on April 30, 2024, regarding her personal, intimate, or friendly relationship with Elsa Hervy. The prosecutor at the Court of Cassation stated this.

Read more »

Nouvel ZWOLF de l'Australie : agence IFAW recherche nouvel chien secourleur d'oiseauxLa branche de l'association IFAW pour l'Océanie lance le processus de sélection du nouvel ZWOLF, connu dans les milieux écologistes pour ses efforts récents en faveur des koalas, en période de forêt ardente. Le ZWOLF devra être très performant, doté de plusieurs qualités, notamment un caractère "obsessionnel". Il devra également avoir un tempérament doux et mesurer un certain nombre de paramètres, en fonction de la nature de son travail.

Read more »

Deux baleines à bosse effectuent une traversée record entre l’Australie et le BrésilDeux baleines à bosse, identifiées grâce aux motifs uniques de leurs nageoires caudales dans une base de plus de 19.000 clichés, ont battu des records de migration en parcourant environ 14.500 kilomètres entre l'Australie et le Brésil

Read more »