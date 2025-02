Elsa Bois et Michou Victimes de Cyberharcèlement

Elsa Bois, danseuse de Danse avec les Stars, et son compagnon, l'influenceur Michou, sont victimes de cyberharcèlement répété. Chaque saison, la danseuse est accusée de tromper Michou à cause de ses partenaires de danse, ce qui entraîne des propos dégradants et insultants. Cette saison, le soutien de Tibo InShape a mis en lumière ce problème.

Depuis plusieurs années, Elsa Bois , danseuse de « Danse avec les Stars », subit un cyberharcèlement en raison de son couple avec l'influenceur vidéaste Michou . Chaque nouvelle saison, et à chaque nouveau partenaire de danse, la danseuse est accusée de tromper Michou , accompagnée de propos dégradants et insultants. Cette saison, où Elsa accompagne en danse Florent Manaudou, champion olympique de natation, le phénomène se reproduit.

Si le couple n'a pas réagi publiquement à ce cyberharcèlement, le youtubeur numéro 1 en France, Tibo InShape, a apporté son soutien dans un tweet : « Tout mon soutien à Elsa et Michou face au harcèlement qu'ils subissent. Si les gens mettaient autant d'énergie dans leur vie privée qu'ils en mettent dans celle des autres, ils seraient bien plus heureux ». Michou avait déjà réagi à des cyberharcèlements précédents concernant sa compagne : « Ça fait trois ans qu'on est ensemble, et on a toujours eu des rumeurs, et on est encore là aujourd'hui. Tout se passe bien, on est très heureux, vous partez en couille tout seul. », avait-il déclaré.





