Elon Musk S'affiche en Famille lors de Rencontres Officielles

Elon Musk a choisi de montrer sa vie de famille lors de rencontres officielles importantes, comme la Maison-Blanche et une rencontre avec le Premier ministre indien Narendra Modi.

Elon Musk , s\u00e9lection d\u00e9montrer sa vie de famille, a emmen\u00e9 son fils X Æ A-Xii \u00e0 une conf\u00e9rence de presse \u00e0 la Maison-Blanche , o\u00f9 le petit gar\u00e7on s'est cur\u00e9 le nez devant Donald Trump. Le patron de Tesla s'est ensuite affich\u00e9 avec trois de ses enfants lors d'une rencontre avec le Premier ministre indien, Narendra Modi .

Elon Musk tenait ainsi les mains de son fils X, quatre ans, et de sa fille Azure, trois ans, alors qu'ils se dirigeaient tous vers Blair House, la r\u00e9sid\u00e9nce des invit\u00e9s officiels du pr\u00e9sident des \u00cetes-Unis lors de leur s\u00e9jour dans la capitale am\u00e9ricaine. Sa compagne Shivon Zilis suivait de pr\u00e8s le trio, avec leur enfant Strider, trois ans, et une arm\u00e9e de nounous. Lors de leur rencontre, les trois enfants ont entour\u00e9 Modi tandis que leur p\u00e8re lui remettait un cadeau. Pendant que les deux hommes discutaient, on a pu voir Azure fixer X pendant une grande partie de la r\u00e9union, qui aurait tourn\u00e9 autour de la soci\u00e9t\u00e9 Starlink de Musk. Des sources ont d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 Reuters que leur conversation avait port\u00e9 sur le projet, longtemps retard\u00e9, de Starlink de lancer des services haut d\u00e9bit par satellite en Inde.Mardi d\u00e9j\u00e0, X avait vol\u00e9 la vedette \u00e0 son p\u00e8re lors d'une rencontre \u00e0 la Maison-Blanche. Le pr\u00e9sident venait de signer un d\u00e9cret pour renforcer les pouvoirs du d\u00e9partement de l'\u00e9fficacit\u00e9 gouvernementale (DOGE), co-dirig\u00e9 par Musk. Le p\u00e8re faisait des d\u00e9clarations parfois confuses pendant que son fils encha\u00eenait les grimasses sous les yeux des caméras. Pourtant, le d\u00e9cret sign\u00e9 n'a rien de tr\u00e8s dr\u00f4le. Il vise \u00e0 r\u00e9duire « consid\u00e9rablement » la main-d'\u0080œuvre f\u00e9d\u00e9rale, en poussant les agences \u00e0 n'embaucher « pas plus d'un \u00e9mploy\u00e9 pour quatre \u00e9mploy\u00e9s » qui partent. La m\u00e8re de X, Grimes, 36 ans, de son vrai nom Claire Boucher, n'a pas \u00e9t\u00e9 ravie d'apprendre la pr\u00e9sence de son fils mardi. « Il ne devrait pas \u00e^tre en public comme c\u00e9 », a \u00e9crit Grimes sur X, que Musk a achet\u00e9 et nomm\u00e9 d'apr\u00e8s leur fils commun. Discours pro-nataliste « Je n'avais pas vu ça, merci de m'avoir pr\u00e9venue. Mais je suis contente qu'il ait \u00e9t\u00e9 poli. Soupir », a-t-elle d\u00e9clar\u00e9 en r\u00e9ponse \u00e0 quelqu'un qui avait attiré son attention sur l'apparition de son fils dans le bureau ovale. La chanteuse a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 en novembre qu'elle se battait depuis un an pour la garde de ses trois enfants avec le p\u00e8re de ceux-ci. L'ancien couple partage deux fils, X et Techno Mechanicus, ainsi qu'une fille Exa Dark Sideræl. Pour Musk, cette mani\u00e8re de s'afficher dans des \u00e9v\u00e9nements publics en famille correspond aussi \u00e0 son discours pro-nataliste. « Je fais de mon mieux pour aider \u00e0 r\u00e9soudre la crise de la sous-population », avait \u00e9crit Elon Musk sur X \u00e0 propos de la naissance de ses jumeaux en 2022. Pete Hegseth, le nouveau secr\u00e9taire \u00e0 la D\u00e9fense, s'est aussi affich\u00e9 lors de son premier d\u00e9placement en Europe avec sa femme et ses enfants. M\u00eame chose pour le vic\u00e9-pr\u00e9sident J.D. Vance. Venu \u00e0 Paris pour participer notamment \u00e0 la conf\u00e9rence sur l'intelligence artificielle, il en a profitt\u00e9 pour visiter Notre-Dame avec sa femme et leurs trois enfants





VanityFairFR / 🏆 56. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Elon Musk Famille Starlink Narendra Modi Maison-Blanche Pro-Nataliste Grimes

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Elon Musk, Père de Douze Enfants: Une Famille Nombreuse et ControverséeL'entrepreneur Elon Musk, qui a qualifié la chute du taux de natalité de plus grand danger pour la civilisation, est père de douze enfants nés entre 2002 et 2024 avec trois femmes différentes. Son histoire familiale est marquée par des moments de bonheur et de drame, notamment la perte de son premier enfant à l'âge de 10 semaines. Elon Musk a connu des relations tumultueuses avec certaines de ses enfants, notamment avec sa fille Vivian Jenna Wilson Musk, qui a effectué une transition de genre.

Lire la suite »

Xavier Niel traite Elon Musk de 'connard', Musk répond en le qualifiant de 'proxénète'L'homme d'affaires français Xavier Niel a qualifié Elon Musk de « peut-être parfois un connard » lors d'une émission de télévision, déclenchant une riposte acerbe du patron de X (ancien Twitter). Musk a accusé Niel d'avoir été « envoyé en prison pour avoir été un véritable proxénète avec un groupe de prostituées ».

Lire la suite »

La famille Ducruet en pleine détente : Victoire et Constance profitent d'un week-end en familleMarie Ducruet partage sur Instagram des moments tendres de son week-end en famille avec ses deux filles, Victoire et Constance. La petite dernière, âgée de seulement deux mois, se détendre sur un tapis avec sa grande sœur, tandis que leur chien Pancake veille sur elles.

Lire la suite »

Elon Musk's PoE 2 Performance Raises Doubts Among GamersElon Musk's recent live stream on X showcasing his Path of Exile 2 gameplay has drawn significant skepticism from the gaming community. His in-game performance, showcasing a level 95 character in hardcore mode, was riddled with technical inconsistencies and a lack of understanding of core gameplay mechanics, leading many to believe the stream was staged or aided by someone else.

Lire la suite »

Elon Musk, propagateur en chef de la révolution conservatriceAppelé à occuper un poste clé au sein de la nouvelle administration Trump, le magnat de la tech s’attelle, avant l’investiture du 20 janvier, à propager la bataille culturelle à l’Europe et au Canada. La presse internationale cherche à identifier les raisons du brutal virage droitier de l’homme le plus riche du monde. Et ses intentions réelles.

Lire la suite »

Royaume-Uni : enquête ouverte sur les affaires de viols dont s’était emparé Elon MuskLa ministre de l’intérieur britannique a annoncé, jeudi 16 janvier, l’ouverture d’enquêtes sur de nombreux cas de viols et d’exploitation sexuelle, ayant eu lieu entre 1990 et 2010. Début janvier, Elon Musk avait critiqué l’inaction du gouvernement face à cette affaire.

Lire la suite »