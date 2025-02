Elon Musk fait irruption à la Maison-Blanche avec son fils

Dans une scène inattendue, Elon Musk accompagné de son fils, s'est rendu au Bureau ovale de la Maison-Blanche à la rencontre de Donald Trump. Musk a profité de cette tribune pour défendre son initiative extra-gouvernementale « DOGE » visant à réduire les dépenses publiques, suscitant l'attention et les réactions du public et des médias.

Dans une scène aussi spectaculaire qu'improbable, Elon Musk a fait irruption mardi dans le Bureau ovale à la Maison-Blanche , son fils juché sur les épaules, aux côtés de Donald Trump . Devant des journalistes médusés, le milliardaire s'est posé en acteur clé d'une réforme drastique de l'État, assumant ouvertement les controverses qui l'entourent.

Coiffé d'une casquette « Make America Great Again » (MAGA), le milliardaire, propriétaire de Tesla, a défendu son initiative extra-gouvernementale « DOGE », visant à tailler dans les dépenses publiques. « Nous avons un déficit de 2 000 milliards de dollars et si nous ne faisons pas quelque chose, le pays ira vers la faillite », a-t-il martelé, revendiquant une approche agressive de la réforme : « Nous allons vite, donc nous ferons des erreurs, mais nous corrigerons ces erreurs rapidement. » Pendant cette intervention hors norme, son fils « X Æ A-12 », issu de sa relation avec la musicienne Grimes, a captivé l'audience. Peu impressionné par l'ambiance solennelle, il a babillé, joué avec les oreilles de son père avant d'être confié à une femme présente dans la salle. Interrogé sur les accusations de l'opposition démocrate qui dénonce une prise de contrôle illégale de l'État fédéral, ainsi que sur les soupçons de conflits d'intérêts liés à ses contrats gouvernementaux, Elon Musk est resté imperturbable. Avec son ton provocateur habituel, il a ironisé sur l'ampleur des contrôles dont il fait l'objet : « C'est l'équivalent d'un examen de proctologie chaque jour. » Donald Trump, en maître de la mise en scène, est resté en retrait, laissant Musk occuper la lumière. Une manière d'entériner le statut de son allié, parfois surnommé « président Musk » par ses détracteurs. Lorsqu'une journaliste l'a confronté à une fausse information qu'il avait propagée sur X – l'affirmation erronée selon laquelle les États-Unis auraient financé l'envoi massif de préservatifs dans la bande de Gaza – Musk n'a pas reculé. « Certaines des choses que je vais dire seront fausses et devraient être corrigées », a-t-il lâché. Sa prestation a marqué une nouvelle étape dans son incursion fulgurante au sein des cercles du pouvoir, sous l'œil bienveillant d'un Donald Trump visiblement ravi de l'effet de surprise.





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Elon Musk Donald Trump Maison-Blanche Réforme DOGE Déficit Public Politique Américaine

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Trump et Musk, un duo éruptif à l'épreuve de la Maison BlancheFaudra-t-il pousser les murs de la Maison Blanche pour loger leur appétit pour le pouvoir et la provocation? L'alliance inédite et potentiellement explosive d'Elon Musk et de Donald Trump, dans laquelle l'idéologie épouse intimement les intérêts financiers, va maintenant se frotter aux réa...

Lire la suite »

Xavier Niel traite Elon Musk de 'connard', Musk répond en le qualifiant de 'proxénète'L'homme d'affaires français Xavier Niel a qualifié Elon Musk de « peut-être parfois un connard » lors d'une émission de télévision, déclenchant une riposte acerbe du patron de X (ancien Twitter). Musk a accusé Niel d'avoir été « envoyé en prison pour avoir été un véritable proxénète avec un groupe de prostituées ».

Lire la suite »

Trump va en Californie, la Maison Blanche met en scène des arrestations de migrantsDonald Trump fait vendredi un déplacement devant l'emmener en Californie, Etat qui a promis de mener la résistance contre lui, alors que la Maison Blanche met en scène des expulsions de migrants en situation irrégulière.

Lire la suite »

Melania Trump promet une présence plus marquée à la Maison BlancheMelania Trump a déclaré qu'elle s'installerait principalement à la Maison Blanche pendant le second mandat de Donald Trump. Elle a également affirmé avoir une vie personnelle indépendante et ne pas toujours être d'accord avec les paroles et les actions de son mari.

Lire la suite »

Trump Retourne à la Maison Blanche avec une Menace de Droits de DouaneDonald Trump, qui reprend ses fonctions le 20 janvier, prévoit d'utiliser les droits de douane pour atteindre ses objectifs, qu'il s'agisse de réduire l'immigration, de lutter contre le trafic de drogue ou de protéger les industries américaines. Il a déjà menacé la Chine, le Mexique et le Canada de droits de douane, ce qui pourrait déstabiliser l'économie mondiale.

Lire la suite »

Donald Trump Fait Son Retour à la Maison-Blanche : Investiture et Cérémonie FEstivesDonald Trump, le nouveau président des États-Unis, sera investi le 17 janvier à Washington D.C. lors d'une cérémonie traditionnelle suivie d'une fête. Des personnalités influentes, des anciens présidents et des artistes renommés sont attendus.

Lire la suite »