Elon Musk et son Fils Lil X au Coeur d'une Conférence de Presse Lunaire

La conférence de presse d'Elon Musk avec Donald Trump a pris une tournure inattendue avec la présence de son fils de 4 ans, X Æ A-Xii, alias Lil X. L'enfant a causé des moments de confusion et d'amusement, tandis que Musk répondait aux questions sur ses activités gouvernementales et les soupçons de conflits d'intérêts.

Le 11 février, Elon Musk a fait face à des journalistes lors d'une conférence de presse aux côtés de Donald Trump au Bureau ovale de la Maison-Blanche. La scène semblait assez normale jusqu'à ce que l'entrevue vire au sketch. Entre la présence de l'enfant, l'enfant du patron de Tesla et de SpaceX, X Æ A-Xii, plus connu sous le petit nom de « Lil X », et les propos décousus du milliardaire, les journalistes ont assisté à un spectacle lunaire.

Donald Trump a présenté le garçon de 4 ans comme étant « X, un type formidable avec un haut potentiel intellectuel ». « Regardez cette chaîne cool qu’il porte », a ajouté Elon Musk avec fierté, en ouvrant le manteau de son fils. Lors de son intervention, le propriétaire de X (anciennement Twitter) s'est interrompu à plusieurs reprises pour essayer de distraire l'enfant qui s'amusait à grimacer et à se curer le nez. Le milliardaire l'a fait grimper sur ses épaules et l'a même laissé lui malmener les oreilles, avant de le confier à une femme présente dans la salle pour qu'elle l'accompagne dehors. Né en 2020, « Lil X » est le plus jeune fils d’Elon Musk et de la chanteuse canadienne Grimes. L'entrepreneur américain est père de 12 enfants de 3 mères différentes. La conférence de presse avait lieu dans le cadre de la signature d’un décret présidentiel visant à renforcer le rôle du «département de l’efficacité gouvernementale» géré par Elon Musk. C'était également l'occasion pour le milliardaire de se défendre. L'exercice de sa fonction gouvernementale associé à ses activités entrepreneuriales fait en effet peser de graves soupçons quant à d'éventuels conflits d'intérêts. Le patron de SpaceX possède de gros contrats avec la NASA ou encore le Pentagone. « Nous essayons d’être aussi transparents que possible. Je m’attends pleinement à être scruté et à subir un examen quotidien de proctologie », a-t-il décrété. En outre, il a nié avoir signé lui-même ces accords et a mis au défi quiconque de trouver « un contrat attribué à SpaceX qui n’était pas de loin le meilleur rapport qualité-prix pour le contribuable ». Elon Musk est également accusé d'avoir proclamé à tort le financement par les États-Unis de préservatifs destinés à Gaza - l'équivalent de 50 millions de dollars - alors qu’il s’agissait d'un programme de lutte contre le sida au Mozambique. « Peut-on avoir confiance en ce que vous dites ? » l'a interrogé une journaliste. Réponse peu convaincante du principal intéressé : « Nous allons faire des erreurs, mais agir rapidement pour les corriger. Je ne suis pas sûr que nous devrions envoyer 50 millions de dollars de préservatifs n’importe où. Si c’est allé au Mozambique au lieu de Gaza, je me dis, d’accord, ce n’est pas si grave. » En novembre dernier, seulement une semaine après son élection présidentielle, Donald Trump nommait Elon Musk à la tête d'un «département de l’efficacité gouvernementale». Objectif : tailler dans le budget fédéral pour « sauver l'Amérique de la faillite ». Les premières décisions du patron de Tesla ont eu pour effet direct le licenciement, sans préavis, de dizaines de milliers de fonctionnaires.





VanityFairFR

