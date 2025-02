Elon Musk : Entre Starlink et Famille, Le PDG de Tesla S'affiche en Public

Elon Musk, PDG de Tesla, a récemment fait parler de lui en publiant des photos de ses trois enfants lors d'une rencontre officielle avec le Premier ministre indien, Narendra Modi. Cet épisode familial a suivi une apparition notable de son fils X Æ A-Xii lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, suscitant des réactions variées auprès du public.

Elon Musk , son intérêt pour la vie de famille s'est récemment manifesté publiquement. Après avoir emmené son fils X Æ A-Xii à une conférence de presse au sein de la Maison Blanche, où le jeune garçon a capté l'attention en se curant le nez devant Donald Trump , le PDG de Tesla a révélé un autre aspect de sa vie personnelle lors d'une rencontre avec le Premier ministre indien, Narendra Modi.

Elon Musk tenait les mains de son fils X, âgé de quatre ans, et de sa fille Azure, âgée de trois ans, alors qu'ils se dirigeaient vers Blair House, la résidence des invités officiels du président américain, lors de leur séjour à Washington. Sa compagne, Shivon Zilis, les suivait de près avec leur enfant Strider, également âgé de trois ans, ainsi qu'une équipe de nounous.Lors de cette rencontre, les trois enfants ont entouré Modi tandis que leur père lui remettait un cadeau. Pendant que les deux hommes discutaient, on a pu observer Azure fixant X pendant une grande partie de la réunion, qui a porté sur la société Starlink de Musk. Des sources ont déclaré à Reuters que la conversation entre les deux hommes a porté sur le projet, longtemps retardé, de Starlink de lancer des services haut débit par satellite en Inde. Musk avait déjà fait sensation quelques jours plus tôt en emmenant son fils X à une rencontre à la Maison Blanche. Le président venait de signer un décret pour renforcer les pouvoirs du département de l'efficacité gouvernementale (DOGE), co-dirigé par Musk. Pendant que Musk faisait des déclarations parfois confuses, son fils enchaînait les grimaces sous les yeux des caméras.Le décret signé, cependant, n'est pas un sujet de rires. Il vise à réduire « considérablement » la main-d'œuvre fédérale, en poussant les agences à n'embaucher « pas plus d'un employé pour quatre employés » qui partent. La mère de X, Grimes, 36 ans, de son vrai nom Claire Boucher, n'a pas été ravie d'apprendre la présence de son fils mardi. « Il ne devrait pas être en public comme ça », a écrit Grimes sur X, que Musk a acheté et nommé d'après leur fils commun. « Je n'avais pas vu ça, merci de m'avoir prévenue. Mais je suis contente qu'il ait été poli. Soupir », a-t-elle déclaré en réponse à quelqu'un qui avait attiré son attention sur l'apparition de son fils dans le bureau ovale. La chanteuse a révélé en novembre qu'elle se battait depuis un an pour la garde de ses trois enfants avec le père de ces derniers. L'ancien couple partage deux fils, X et Techno Mechanicus, ainsi qu'une fille Exa Dark Sideræl. Pour Musk, cette manière de s'afficher en famille lors d'événements publics correspond aussi à son discours pro-nataliste. « Je fais de mon mieux pour aider à résoudre la crise de la sous-population », écrivait Elon Musk sur X à propos de la naissance de ses jumeaux en 2022. Le nouveau secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, s'est également affiché lors de son premier déplacement en Europe avec sa femme et ses enfants. Même chose pour le vice-président J.D. Vance. Venu à Paris pour participer notamment à la conférence sur l'intelligence artificielle, il en a profité pour visiter Notre-Dame avec sa femme et leurs trois enfants.





VanityFairFR / 🏆 56. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

ELON MUSK STARLINK FAMILLE INDIA MODI DONALD TRUMP TESLA

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

30 % des clients Tesla pourraient dire adieu à la marque à cause d’Elon MuskLe mariage entre technologie et politique fait rarement bon ménage. Tesla l'apprend à ses dépens, alors que les positions politiques de son charismatique patron pourraient faire fuir jusqu'à 30 % de sa clientèle.

Lire la suite »

Une fronde anti-Tesla grandit en Allemagne après l’ingérence d’Elon Musk dans les électionsLe constructeur automobile américain fait face à une vague de défiance chez nos voisins d'outre-Rhin. Plusieurs grandes entreprises abandonnent leurs flottes de véhicules Tesla, protestant contre les prises de position politiques controversées d'Elon Musk.

Lire la suite »

Pourquoi Elon Musk N'a Pas Fait de Téléphone TeslaElon Musk est connu pour ses ambitions ambitieuses, de Tesla à SpaceX et maintenant X (anciennement Twitter). Mais malgré les rumeurs persistantes, un téléphone Tesla ne se concrétise pas. Cet article explore les raisons derrière ce choix et imagine ce que ce smartphone aurait pu apporter si il avait vu le jour.

Lire la suite »

Des activistes allemands projettent le salut nazi d'Elon Musk sur son usine TeslaDes activistes allemands ont revendiqué jeudi avoir projeté le salut nazi d'Elon Musk sur l'usine Tesla près de Berlin, pour dénoncer ce geste. Le collectif 'Centre pour la beauté politique' (ZPS) a organisé l'action, diffusant une photo nocturne de l'usine avec le mot 'Heil' accolé à l'enseigne lumineuse. Ils ont également projeté Alice Weidel, candidate du parti d'extrême droite AfD, sur l'usine.

Lire la suite »

Projection Controversée d'Elon Musk sur une Usine Tesla à BerlinDes activistes ont projeté le salut controversé d'Elon Musk, propriétaire de Tesla, sur une usine Tesla près de Berlin pour protester contre un geste interprété par certains comme un salut nazi. Le collectif « Centre pour la beauté politique » (ZPS) affirme vouloir organiser la « destruction artistique » d'Elon Musk.

Lire la suite »

Nouveau Tesla Model Y d'Elon Musk : changement de design, intérieur luxe et prix très élevéCette nouvelle version de l'iconique Model Y incarne parfaitement la vision de Tesla : réunir efficience énergétique, design futuriste et connectivité avancée.

Lire la suite »