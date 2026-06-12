Elon Musk devient le premier trillionnaire grâce à l'entrée en bourse de SpaceX

L'introduction en bourse de SpaceX valorise la participation d'Elon Musk à 866 milliards de dollars, faisant de lui le premier trillionnaire de l'histoire.

L' entrée en bourse de SpaceX, qui a eu lieu cette semaine sur le NASDAQ, est un événement financier majeur. L'opération a permis de lever 75 milliards de dollars, valorisant ainsi l'entreprise à environ 1 100 milliards de dollars.

Elon Musk, qui détient environ 42 % du capital de SpaceX, voit sa participation atteindre une valeur de 866 milliards de dollars. Cette somme, ajoutée à sa fortune déjà colossale issue de Tesla, propulse Musk au-delà du seuil historique du billion de dollars. Il devient ainsi le premier trillionnaire de l'histoire, une étape qui marque un tournant dans le monde des affaires et de la finance. La réussite de cette introduction en bourse dépasse les attentes.

Initialement, les analystes tablaient sur une valorisation plus modeste, mais l'engouement des investisseurs a été phénoménal. SpaceX, connu pour ses fusées réutilisables et le projet Starlink, incarne l'avenir de l'exploration spatiale et de la connectivité mondiale. Cette cotation permet à l'entreprise de lever des fonds pour financer ses ambitions, notamment le développement du vaisseau Starship destiné à des missions vers Mars.

Pour Musk, cette opération consolide sa position de leader incontesté : sa fortune dépasse de loin celle des autres super-riches, comme Larry Page (cofondateur de Google) dont la valeur nette oscille autour de 300 milliards de dollars, ou Larry Ellison (fondateur d'Oracle) qui n'a jamais dépassé les 400 milliards. Les conséquences de cette introduction en bourse sont multiples.

D'une part, elle renforce la confiance des investisseurs dans le secteur spatial privé, ouvrant la voie à d'autres entreprises comme Blue Origin ou Virgin Galactic. D'autre part, elle soulève des questions sur la concentration des richesses et l'impact d'une telle fortune sur l'économie mondiale. Musk, déjà connu pour ses prises de position controversées, se retrouve sous les projecteurs. Certains experts prédisent que sa fortune pourrait encore croître avec les futures innovations de SpaceX et Tesla.

Cependant, des défis demeurent, notamment la concurrence dans le domaine des satellites internet avec Amazon et ses projets Kuiper. L'avenir dira si ce titre de premier trillionnaire sera durable ou s'il ne s'agit que d'une étape vers des sommets encore plus vertigineux





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