Elon Musk Could Become the First Individual to Surpass $1 Trillion in Wealth

Elon Musk, the CEO of SpaceX and Tesla, could become the first individual to surpass $1 trillion in wealth if the company's upcoming IPO is successful. This would be a significant concentration of wealth, comparable to that of John D. Rockefeller in the early 20th century. The wealth of Musk would be beyond the annual income generated by many countries, and it would surpass the economic output of over 125 countries.

Elon Musk pourrait devenir le premier individu à dépasser les 1.000 milliards de dollars de fortune grâce à l'introduction en Bourse de SpaceX, symbole d'une concentration de richesses sans précédent comparable, à certains égards, à celle de Rockefeller au début du XXe siècle.

Cette perspective relance le débat sur le pouvoir croissant des ultra-riches et de l'oligarchie technologique, alors même qu'une part grandissante des Américains considère désormais que ces fortunes exceptionnelles accentuent les inégalités et exercent une influence excessive sur la société et les institutions. Sa richesse dépasse déjà, de très loin, celle de tout autre habitant de la planète, et avec l'entrée en Bourse record de SpaceX, escomptée le 12 juin, la fortune d'Elon Musk pourrait franchir la barre symbolique des 1.000 milliards de dollars.

Oubliez Crésus, place à Elon. L'homme d'affaires d'origine sud-africaine devrait devenirest le terme anglais pour le mot français billion qui désigne 1.000 milliards). Le magazine spécialisé Forbes estimait mardi la fortune d'Elon Musk à près de 835 milliards de dollars, contre 342 milliards dans son classement annuel en mars 2025. Il devance, de très loin, le cofondateur de Google Larry Page (298 milliards).

L'introduction boursière de la société spatiale SpaceX, créée en 2002, garantit que sa fortune nette va augmenter au-delà des 1.000 milliards de dollars, relevait Forbes début avril, après le lancement de la procédure de cotation sur le Nasdaq, à New York. La valorisation est attendue entre 1.750 et 2.000 milliards de dollars, contre 1.250 à 1.500 milliards évoqués en mars.

Les plateformes de ventes d'actions non cotées valorisent mardi le groupe autour de 1.500 milliards, pour un prix unitaire proche de 129 dollars sur Forge Global (53 dollars mi-décembre) et de 118 dollars sur Nasdaq Private Market. Elon Musk détient environ 12% des actions ordinaires et environ 94% des actions de classe B (chaque titre vaut dix votes), d'après un document déposé auprès du gendarme de la Bourse américaine (SEC).

Selon un calcul de l'AFP, il conserverait post-cotation environ 42% du capital et 79% des droits de vote. Soit l'équivalent de 735 à 840 milliards, en fonction de la plus récente fourchette de valorisation. SpaceX a absorbé en février la start-up d'intelligence artificielle xAI, qui avait elle-même englouti un an plus tôt le réseau social X (ex-Twitter). Outre les parts dans ce titan technologique, Elon Musk détient environ 12% du constructeur automobile Tesla, 1.580 milliards de capitalisation boursière actuellement.

'Ma 'valeur nette' est presque entièrement due aux actions détenues dans Tesla et dans SpaceX', soulignait-il mi-février, relevant avoir 'moins de 0,1% de cela en liquidités'. Des analystes anticipent une fusion en 2027 de SpaceX et Tesla, qui se focalise toujours plus dans la robotique, l'énergie et le transport autonome. Avec une telle fortune, Elon Musk donnerait à un simple milliardaire l'impression d'être modeste. Car la différence à ce niveau de richesse devient considérable.

Pour mieux appréhender, il faut savoir qu'un milliardaire peut - avant d'être à sec - dépenser 1.000 dollars par jour pendant 2.700 ans. Un 'trillionaire' comme Musk pourrait lui dépenser 1 million de dollars par jour sur cette durée de 2.700 ans ! Ou même 1.000 dollars par jour pendant... 2,7 millions d'années. C'est donc une toute autre échelle. 1.000 milliards de dollars c'est surtout davantage que la richesse généré en une année par de nombreux pays.

La fortune de Musk dépasse l'activité économique annuelle de plus de 125 pays, dont la Norvège, la Thaïlande, l'Argentine et l'Afrique du Sud. Serait-il alors? Probablement, même si les éléments de comparaison sont complexes. On a souvent tendance à attribuer ce titre à John D. Rockefeller (1839-1937).

Le fondateur de l'empire du pétrole Standard Oil (aujourd'hui Exxon, Mobil, Chevron ou encore Esso) avait une fortune qui s'élevait à 1,3 milliard de dollars en 1915, ce qui équivaut à 40 milliards de dollars actuels en tenant compte de l'inflation, faisant de lui 'seulement' la 60e fortune de la planète. Cependant, pour réellement mesurer ce pouvoir de concentration de richesses, il est peut-être plus juste de le comparer à la taille de l'économie américaine.

Or, rappelle, la fortune de Rockefeller de 1915 correspondait à environ un trentième du PIB américain de l'époque, soit un peu plus de 1.000 milliards de dollars actuels. Finalement, le même ordre de grandeur que Musk quand SpaceX sera introduit en Bourse..





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