Elon Musk Construit Un Chalet XXL En Italie

Le PDG de Tesla, Elon Musk, prévoit de construire un chalet XXL à San Cassiano, une station de ski dans les Alpes italiennes.

Dans le cadre du sommet de l'intelligence artificielle organisé du 10 au 11 février 2025, le président de la République Emmanuel Macron a invité Elon Musk , le PDG de Tesla. L'homme d'affaires de 53 ans, connu pour ses nombreuses controverses notamment pendant la campagne présidentielle de Donald Trump aux États-Unis, fait actuellement parler de lui pour un projet immobilier ambitieux.

Selon les informations du quotidien italien Corriere Del Trentino relayées par Ouest-France, Elon Musk prévoit de construire un chalet XXL à San Cassiano, une station de ski située dans les Alpes italiennes. Musk aurait été séduit par la région lors d'un séjour en novembre 2022 et a décidé d'y construire un chalet de 800 mètres carrés. Ce dernier offrirait 15 chambres, 15 salles de bain et un vaste salon. Mais ce n'est pas tout, la villa comprendrait également une cave à vin, une salle de sport, un spa et un immense jardin avec une pelouse de 4 000 mètres carrés. L'architecte Alessandro Costanza a également évoqué la construction d'une piscine à débordement de 30 mètres qui s'étendrait 'dans le vide suspendu vers les montagnes'. Elon Musk souhaite un chalet à la pointe de la technologie, reflétant son style et son amour pour le digital. L'architecte prévoit un design avec une coque métallique, du verre teinté et des éléments de tôle. La bâtisse, ultra-moderne aux airs de vaisseau spatial, surplombant les vallées enneigées des Dolomites, sera visible des habitants et des touristes de San Cassiano. Selon Alessandro Costanza, ce projet architectural vise à 'réécrire les codes de l'architecture alpine', s'éloignant ainsi du modèle traditionnel du chalet en bois.





