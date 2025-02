Elon Musk cherche à racheter OpenAI pour 97,4 milliards de dollars

Le milliardaire Elon Musk souhaite racheter OpenAI, l'organisation à but non lucratif qui contrôle le géant de l'IA, pour 97,4 milliards de dollars. Cette tentative de rachat fait suite à une rivalité croissante entre Elon Musk et Sam Altman, le patron d'OpenAI. Microsoft, qui détient 49% du capital d'OpenAI, est également impliqué dans cette histoire.

Selon des informations du Wall Street Journal publiées lundi 10 février, Elon Musk souhaite, avec un groupe d'investisseurs, racheter l'organisation à but non lucratif qui contrôle OpenAI pour la somme de 97,4 milliards de dollars. Si le milliardaire proche de Donald Trump n'a pas répondu à l'invitation au sommet sur l'IA lancé par le président français Emmanuel Macron, il était au cœur des discussions ce mardi.

Il alimente une nouvelle fois le débat sur la course à l'intelligence artificielle, étant lui-même engagé dans cette compétition mondiale avec sa start-up d'IA générative, xAI, lancée en 2023. Sur X, le patron d'OpenAI, Sam Altman, a sèchement répondu « Non merci ». La société « n'est pas à vendre et toute suggestion du contraire est vraiment trompeuse », a confirmé à la presse Chris Lehane, vice-président en charge des affaires publiques du leader de l'IA, lors d’un événement organisé à Paris en marge du sommet mondial sur l'intelligence artificielle. Mais pourquoi Elon Musk est-il si intéressé par cette entreprise ? Parce que sa rivalité avec Sam Altman ne s'est pas apaisée. « Il est temps pour OpenAI de redevenir la force positive, open source, axée sur la sécurité, qu’elle a été », avait déclaré Elon Musk au journal américain. Le milliardaire fait partie des cofondateurs de la société mais il a quitté son conseil d'administration en 2018. Depuis, il s'en prend régulièrement à Sam Altman, à qui il reproche notamment d'avoir dévoyé la mission initiale de la start-up, axée sur un développement raisonné de l'IA. Depuis le succès de ChatGPT, Elon Musk fait partie des plus grands détracteurs de Sam Altman. Il a déjà tenté de s'opposer à la tentative de ce dernier de transformer OpenAI en entreprise privée, en portant plainte devant les tribunaux californiens. « Je préférerais qu'il nous concurrence par la construction d'un meilleur produit. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de stratégies, de nombreux procès, toutes sortes de choses folles, et maintenant ça », a réagi Sam Altman. Parce que Microsoft possède la moitié d'OpenAI, Elon Musk, qui ne s'avoue pas aisément vaincu, ne devrait pas s'arrêter là. Le consortium qu'il dirige pour prendre le contrôle d'OpenAI se dit « prêt à égaler ou dépasser des offres plus élevées ». Une autre raison avancée par les observateurs pour expliquer l'intérêt du milliardaire pour le géant de l'IA est aussi la présence de Microsoft dans cette histoire. La firme détient environ 49 % du capital d'OpenAI, après avoir investi 13 milliards de dollars. L'entreprise de Bill Gates, une autre fortune concurrente de celle d'Elon Musk, fournit également des capacités de calcul à OpenAI via sa plateforme cloud Microsoft Azure. OpenAI a été évaluée à 157 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds en octobre 2024, consolidant son statut d'entreprise privée la plus valorisée au monde. Un atout qui n'est pas pour déplaire à Elon Musk. La firme, qui perd plusieurs milliards de dollars par an, est en négociation pour une nouvelle levée de fonds. Elle pourrait lever 40 milliards de dollars dans une transaction qui la valoriserait à 300 milliards de dollars.





