Elon Musk attaque Sam Altman pour manque de sincérité dans le procès OpenAI

Dans un procès sensationnel à Oakland, en Californie, l'avocat d'Elon Musk accuse Sam Altman et OpenAI d'avoir détourné la mission initiale non-lucrative de l'organisation pour en faire une entreprise commerciale nachdemie. Les débats se tournent autour de la réputation d'insincérité d'Altman et de l'équité de la transition d'OpenAI vers un modèle à but lucratif.

L'avocat d' Elon Musk a attaqué d'entrée de jeu Sam Altman lors d'une journée de procès mardi à Oakland, en Californie, accusant le patron d'OpenAI d'une réputation d'insincérité.

Ce procès repose sur l'allégation d'Elon Musk selon laquelle Sam Altman et ses associés auraient trahi la mission non-lucrative d'OpenAI pour en faire une entreprise privée axée sur la rentabilité. Musk affirme que les 38 millions de dollars qu'il avait accordés à l'origine étaient destinés à un projet philanthropique et non à constituer un géant de l'IA générative orienté vers le profit.

Ainsi, mardi, Sam Altman a été confronté à son tour dans le box des témoins par l'avocat de Musk, Steven Molo, qui l'a interrogé sur sa probité. Sous les regards attentifs des neuf jurés américains chargés de trancher ce conflit de milliardaires, Altman a été forcé de reconnaître des moments de déshonneur dans sa vie, plaidant sa sincérité mais admettant avoir pu tricher à un moment donné.

Sam Altman, ancien président d'OpenAI, a tenté de défendre son intégrité face aux accusations persistantes de manipulation et de culture toxique dans la création de ChatGPT. Lors de sa période difficile en novembre 2023, où il avait été brièvement contraint de quitter son poste avant d'être réembauché grâce au soutien de ses employés, son administration l'avait accusé de mensonges et de tromperie.

Ces sujets ont resurgi lors du procès, avec des témoignages accablants d'anciens collaborateurs et un récit publié par le magazine New Yorker mettant en doute son leadership dans une révolution technologique aussi cruciale que l'IA. Le groupe de jurés doit trancher sur l'affirmation de Musk selon laquelle Altman a détourné des fonds d'une organisation caritative, contrevenant ainsi à la mission initiale d'OpenAI.

Malgré les succès fulgurants de ChatGPT, avec près d'un milliard d'utilisateurs actifs et une valorisation estimée à 850 milliards de dollars, Altman se défend en soulignant qu'il ne voit pas en cela une preuve d'un détournement philanthropique, mais plutôt la réussite d'une ambition commune de faire progresser l'IA pour le bien de l'humanité. Il évoque également le rôle positif de la fondation liée à OpenAI, qui tire parti de cette croissance.

Le procès Oriente également des aspects pratiques sur les premiers jours d'OpenAI. Les débats ont révélé qu'en 2017, Elon Musk et les cofondateurs discutaient déjà de l'orientation commerciale, nécessaire pour obtenir les fonds colossaux requis par les coûts de développement. À cette époque, Altman affirme que Musk exigeait 90 % des parts, refusant de s'engager par écrit sur un partage équitable du pouvoir.

Selon Altman, cette concentration du contrôle aurait été antinomique avec les valeurs de l'entreprise et le besoin de préserver une gouvernance diversifiée conformément à la nature même de l'IA. Uber, qui détient un statut en partie actionnarial, est devenu incontestablement l'un des acteurs majeurs de l'IA, malgré les critiques de Musk selon lesquels cette orientation est à l'opposé de l'esprit de la fondation initiale.

Les avocats de Musk soulignent par ailleurs que plusieurs membres clés d'OpenAI ont exprimé leur volonté de s'enrichir, notamment Greg Brockman, président d'OpenAI, dont les parts sont aujourd'hui évaluées à 30 milliards de dollars. Tandis que l'avocat de Musk continue de dépecer la version des faits de l'équipe d'OpenAI, ce procès met en lumière les tensions profondes entre ambition technologique et ambition financière, ainsi que les défis de gérer une innovation aussi disruptive que l'IA





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