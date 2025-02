Elodie Bouchez, Yolande Zauberman et l'enfance dans l'art français

Un aperçu du parcours d'Elodie Bouchez, de son talent d'actrice à ses collaborations avec des réalisateurs tels que Jeanne Herry et Anne Le Ny. L'article explore également le travail de Yolande Zauberman, réalisatrice engagée connue pour ses documentaires, et l'exposition *Sage comme une image ? L’enfance dans l’œil des artistes (1790 –1850)* au musée du Louvre.

Elodie Bouchez , une actrice incontournable du cinéma français , poursuit sa brillante carrière avec des rôles inoubliables. Après avoir remporté le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans le film de Bertrand Tavernier, *Un dimanche à la campagne* (1994), elle s'est imposée comme l'une des actrices les plus talentueuses de sa génération. Dans les années 1990, elle a enchaîné les tournages, apparaissant dans de nombreux films à succès.

Son talent a été récompensé par le César de la meilleure actrice pour son rôle dans *La Belle Verte* (1996). Aujourd'hui, à 51 ans, elle continue de séduire le public avec ses performances sensibles et profondes. Son dernier film, *Les Étoiles dans le ciel*, réalisé par Anne Le Ny, la voit partager l'affiche avec Omar Sy et Vanessa Paradis. Dans ce récit touchant, elle incarne Marie, une femme amoureuse dont le bonheur est menacé par le retour de l'ex-petit ami de son mari. Elodie Bouchez se confie sur son rapport instinctif au cinéma et au théâtre. Elle a toujours été attirée par les arts et a trouvé sa voie dans l'interprétation. Elle explique que son travail est guidé par des intuitions profondes, des idées qui émergent sans qu'elle ne puisse les expliquer. Elle cite l'expérience traumatisante de *Je verrai toujours vos visages* de Jeanne Herry, où elle a incarné un personnage complexe et déchirant. Ce rôle lui a permis d'explorer des aspects de la psyché humaine qui la touchent profondément. Elle est également impressionnée par le travail de Yolande Zauberman, une réalisatrice qu'elle admire pour son courage et son humanisme. Yolande Zauberman est une cinéaste reconnue pour ses documentaires engagés. Elle se décrit comme une personne courageuse, prête à affronter des sujets difficiles et à donner la parole aux minorités. Son prochain documentaire, *La Belle de Gaza*, met en lumière les destins de femmes transgenres de Tel Aviv d'origine palestinienne. Elle explique avoir choisi le format documentaire pour illustrer leur détermination à vivre pleinement leur identité, malgré les dangers et les discriminations qu'elles rencontrent. Elle souligne leur intelligence et leur force, et affirme qu'elles méritent d'être soutenues et respectées. En parallèle, Côme Fabre, conservateur au département des Peintures du musée du Louvre, s'est penché sur l'exposition *Sage comme une image ? L’enfance dans l’œil des artistes (1790 –1850)*. Cette exposition, fruit d'une collaboration entre le musée de Tessé au Mans, le musée des Beaux-Arts de Bordeaux et le musée du Louvre, explore les représentations de l'enfance dans l'art français du XVIIIe et du XIXe siècle. Elle révèle les différentes perceptions de l'enfant dans la société de l'époque, de la bourgeoisie aux classes populaires. L'exposition met également en lumière la question de la protection des enfants, qui n'était pas encore une priorité à cette époque. Elle offre un regard fascinant sur la place de l'enfant dans la société française du passé





