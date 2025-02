Elodie Bouchez dévoile l'influence de Thomas Bangalter sur sa carrière

Elodie Bouchez, l'actrice française, a récemment révélé l'importance du soutien de son compagnon, Thomas Bangalter, ancien membre du groupe Daft Punk, pour sa carrière. Elle a mentionné l'influence de Bangalter sur ses choix professionnels et la complicité qu'ils partagent.

Elodie Bouchez a souligné avec sincérité le soutien constant de Thomas Bangalter dans sa carrière.

\Elodie Bouchez a souligné avec sincérité le soutien constant de Thomas Bangalter dans sa carrière. « Il est toujours d'un grand soutien parce qu'il a une finesse, quelque chose de... comment dire ? Assez élevé », a-t-elle confié. Selon elle, ce soutien repose sur une compréhension mutuelle et une recherche artistique partagée. Le musicien, réputé pour son exigence artistique et sa créativité, comprend les défis d'un métier où les doutes et les interrogations sont fréquents. Cette proximité intellectuelle et émotionnelle leur permet de se soutenir dans leurs projets respectifs. De plus, l'actrice souligne que cette harmonie est précieuse dans un milieu souvent imprévisible. \Elodie Bouchez est aujourd'hui reconnue pour ses rôles marquants au cinéma, mais elle n'a jamais opté pour la facilité. Depuis ses débuts en 1989 dans « Stan the Flasher » de Serge Gainsbourg, elle a toujours privilégié des personnages complexes et nuancés. « J'aime ce genre de personnage. Il y a toujours un moment où j'ai besoin de faire d'eux ce que j'appelle 'mes petits personnages', un concept un peu flou mais plein d'empathie », explique-t-elle. Cette approche témoigne de son engagement pour un jeu sincère et authentique, loin des clichés. Le soutien de Thomas Bangalter semble avoir renforcé cette volonté de rester fidèle à ses convictions artistiques. Le couple partage son temps entre la France et les États-Unis, où ils ont vécu pendant plusieurs années. Elodie Bouchez revient sur cette période avec un regard lucide. « Je fais beaucoup d'allers-retours à Los Angeles depuis trente ans. Chaque fois que je travaillais en Amérique, j'y habitais un peu, mais je revenais toujours en France faire des films », raconte-t-elle. Cette double vie a influencé sa perception de l'Amérique, notamment face aux changements sociopolitiques récents. Elle se souvient de son fils, perturbé par l'élection de Donald Trump, et qui, malgré sa maîtrise de l'anglais, s'est soudainement mis à parler avec un fort accent français. Un épisode marquant qui illustre la complexité d'une vie partagée entre deux cultures





