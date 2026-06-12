Elliott Hill, le PDG de Nike, revient aux affaires pour faire de la marque le numéro un incontesté du sport

Elliott Hill, le PDG de Nike, a décidé de se remettre aux affaires après 32 ans de bons et loyaux services. Il a quitté la marque pour la nomination de John Donahoe, mais a été rappelé par Nike en octobre 2024 pour prendre le poste de Président et CEO. Il a choisi de remettre le bleu de chauffe en remplaçant le PDG actuel et de faire de Nike le numéro un incontesté du sport, en particulier en football.

après 32 ans de bons et loyaux services. Arrivé dans la société américaine en 1988 comme stagiaire, il avait gravi les échelons jusqu'à devenir président des opérations commerciales et marketing de Nike et de Jordan Brand.

Beaucoup le voyait alors devenir le boss du swoosh, mais il choisit de le quitter après la nomination de John Donahoe (ancien CEO d'eBay) au poste de PDG de Nike. Retiré au Texas, à Austin, Elliott Hill a gardé quelques activités, regardant sûrement d'un œil attentif la courbe légèrement descendante de son ancienne marque sur le marché.

Contestée par adidas, Puma et New Balance, entre autres, Nike reste incontestablement une marque phare du sport mondial, mais il fallait lui redonner un coup de boost, un nouvel élan. C'est tout le sens du retour aux affaires du retraité de 62 ans. En octobre 2024, Nike le rappelle et il n'hésite pas longtemps à accepter le post de Président et CEO.

Vingt mois plus tard, il ne regrette pas un seul instant d'avoir déménagé à Portland, dans l'Oregon, ville du siège de Nike, pour remettre le bleu de chauffe. Son objectif est clair : faire de Nike le numéro un incontesté du sport, à commencer par le football. Ça tombe bien, il y a une Coupe du monde pour faire ses preuves et démontré au grand public la qualité des produits maison.

À quelques heures de la finale de laà Budapest, le 30 mai dernier, nous avons déjeuné puis conversé en tête-à-tête avec Elliott Hill pour évoquer, justement, ce Mondial 2026 qui se déroule majoritairement au pays de la virgule, avec tout ce que cela comprend : les athlètes, les maillots, les célébrités, les technologies… Interview avec l'un des patrons les plus importants de l'univers du sport





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