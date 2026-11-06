Élite 2 : La Rochelle renverse Denain, Antibes devient leader

En Élite 2, La Rochelle bat le leader Denain et Antibes prend la tête du classement après sa victoire à Poitiers lors de la 8e journée.

La 8e journée d' Élite 2 a livré une performance inattendue lors de la soirée du vendredi 6 novembre, marquant un tournant majeur dans la course au titre. La lanterne rouge, La Rochelle, a réussi l'exploit de vaincre le leader invaincu, Denain Voltaire, avec le score de 85 à 73. Cette défaite historique provoque un bouleversement immédiat dans la hiérarchie du championnat, privant Denain de sa première place pour la toute première fois de la saison.

Mécanisme de la surprise Rochellaise

Lors de ce déplacement en Charente-Maritime, les joueurs de Denain ont été pris de court par l'intensité défensive et la motivation des Maritimes. Les Nordistes ont commis 24 turnovers contre seulement 15 passes décisives, une statistique qui a scellé leur sort. La dynamique de jeu, initialement favorable aux visiteurs, s'est inversée grâce à la solidité de l'defense locale, permettant à La Rochelle de consolider son avance jusqu'au buzzer final.

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La victoire s'accompagne d'une reconnaissance individuelle pour Laurent Vila, auteur d'une première réussie, et Matéo Bordes, qui a livré une prestation parfaite lors de son retour au HTV ÉLITE 2. Ces contributions clés ont été déterminantes pour inverser le cours de la rencontre et offrir un succès rare à une équipe en bas du classement.

Positions et dynamiques des acteurs

AS Denain Voltaire subit un coup d'arrêt sévère, d'autant plus que son efficacité n'est plus celle du début de saison. Le club a subi une élimination en Coupe de France la semaine précédente et une défaite contre Antibes fin octobre, signes d'une fatigue accumulée. Tom Compayrot, analyste pour BeBasket, souligne que la solidarité et l'intensité affichée par les équipes en forme sont les garants d'une saison réussie, questionnant désormais la longévité de Denain.

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Parallèlement, Antibes continue d'impressionner par sa constance. Les Sharks ont remporté leur 6e victoire à l'extérieur lors de cette 8e journée, notamment en s'imposant à Poitiers sur le score de 90 à 91. Cette série de succès leur permet de prendre la première place du classement, devançant directement Denain, désormais relégué au deuxième rang.

Impact concret et prochaines étapes

Ce résultat a des conséquences directes sur la structure du classement national. Antibes intègre désormais le haut du tableau avec une dynamique positive, tandis que La Rochelle, grâce à cette victoire, tente de s'extraire de la zone rouge. Pour Denain, la perte de la tête du classement marque un point de bascule qui exigera une adaptation tactique immédiate.

Les prochaines journées seront cruciales pour valider ces nouveaux équilibres. La capacité d'Antibes à maintenir sa série de victoires à l'extérieur et la réaction de Denain face à ce revers définiront la suite de la compétition. La saison s'annonce plus ouverte que jamais, avec aucune équipe clairement dominante sur le papier.