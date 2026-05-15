Élisabeth Borne dénonce la multiplication des candidatures pour la présidentielle de 2027 et critique Gabriel Attal

L'ancienne Première ministre Élisabeth Borne a critiqué la multiplication des candidatures de son camp politique pour la présidentielle de 2027 et a déploré la manière de faire campagne en faisant un concours de celui qui aura le plus gros meeting. Elle a également critiqué Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance, et alimenté leur querelle par des médias interposés qui courent depuis le début de l'année.

Une liste de candidats qui s'allonge au regret de l'ex-Première ministre. Élisabeth Borne a dénoncé la multiplication des candidatures de son camp politique pour la prochaine élection présidentielle de 2027, ce vendredi 15 mai sur TF1.

Elle a déploré la multiplication de candidatures et la manière de faire campagne en faisant un concours de celui qui aura le plus gros meeting, estimant qu'il fallait parler projets. Elle a également critiquée Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance, et alimenté leur querelle par des médias interposés qui courent depuis le début de l'année.

Elle a claqué la porte du parti macroniste et a créé son propre parti, Bâtissons ensemble, qu'elle imagine comme un espace ouvert où l'on parle d'idées. Pour ce faire, elle a déclaré qu'il fallait parler projets et qu'il fallait proposer des idées et mettre sur la table des propositions pour bâtir un projet qui redonne de l'espoir aux Français





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