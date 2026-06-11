Elisa Pilarski Murder Trial: Christophe Ellul's Defense and Expert Testimony

The second day of the trial for Christophe Ellul, who is accused of involuntary homicide in the death of his partner Elisa Pilarski, focused on the issue of dog training and the defense's claim of ignorance. The trial is being held in Soissons, France.

REPLAY. Mort d’ Elisa Pilarski : 'Ce ne sont pas des aveux, au sens strict du terme', dit Me Alexandre Novion après les déclarations de Christophe Ellul Suivez en direct les débats du procès de Christophe Ellul , jugé pour homicide involontaire, plus de 6 ans après la mort de sa compagne, Elisa Pilarski .

Après un premier jour de procès centré sur la personnalité de Christophe Ellul et le déroulé de la journée du 16 novembre 2019, cette deuxième journée sera consacrée à la question de la chasse à courre. Christophe Ellul, propriétaire du chien Curtis qui aurait tué Élisa Pilarski en 2019 dans l’Aisne, comparaît devant le tribunal correctionnel de Soissons.

Le 16 novembre 2019, Élisa Pilarski, Béarnaise de 29 ans, enceinte de six mois, est retrouvée morte en forêt de Retz, à Saint-Pierre d’Aigle. Après un appel, son compagnon Christophe a trouvé le corps de la jeune femme qui promenait Curtis, le pitbull du prévenu. Après avoir accusé une meute de chiens de chasse à courre, Christophe Ellul a été mis en examen pour homicide involontaire… Curtis a été désigné par l’enquête comme le chien qui a attaqué Elisa Pilarski.

Christophe Ellul est à bout de forces : Me Alexandre Novion s’exprime à la fin du 2e jour du procès de l'affaire PilarskiUn imbroglio éclate entre les avocats. Me Novion n'a pas transmis des pièces à ses confrères avant présentation à la cour. Me Terquem et Me Demarcq fulminent. L'audience est suspendue sur cette passe d'armes





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