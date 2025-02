Élisa Moldovan, Championne Départementale du Jeu « Les Petits Champions de la lecture »

Élisa Moldovan, une élève de l'école élémentaire Marcel-Fournier de Trélissac (Dordogne), a remporté la première finale départementale du jeu « Les Petits Champions de la lecture » à la médiathèque de Périgueux.

La médiathèque de Périgueux a accueilli, mercredi 12 février, la première des deux finales départementales du jeu Les Petits Champions de la lecture. Élisa Moldovan , élève de l'école élémentaire Marcel-Fournier de Trélissac ( Dordogne ), a été élue championne départementale. Elle représentera la Dordogne à la finale régionale. Parmi 12 candidats, tous élèves de CM1 ou CM2, c'est Élisa qui a le plus séduit le jury lors de la première finale, devant les familles.

Chaque participant, présélectionné dans son école, a lu durant trois minutes un extrait du livre de son choix. Élisa avait choisi « Le Journal de Gurty », de Bertrand Santini. Le rythme, le ton, l'incarnation des personnages, le souffle… tout a été disséqué par les trois jurées : Anne-Sophie Lambert et Camille Borzeix, respectivement directrice et bibliothécaire de la médiathèque Pierre-Fanlac, et Valérie Droal, conseillère pédagogique de la circonscription de Saint-Astier chargée du français. L'association qui porte ce jeu, dont c'est la 13e édition, a été créée en 2012 à l'initiative du Syndicat national de l'édition et est présidée par Antoine Gallimard. Plus de 200 000 enfants participent au cru 2024-2025. À l'issue des étapes régionales, les 15 meilleurs lecteurs se retrouveront le 25 juin à la Comédie-Française à Paris, pour la finale nationale. Les autres participants de l'étape de Périgueux : Zayne Berger (école de Tursac), Alec Dupagne (Lembras), Anna Fayolle (Saint-Félix-de-Villadeix), Daphné Laval (Lembras), Augustine Lherm (école Marcel-Fournier, Trélissac), Élise Morvillez (Carsac-Aillac), Solal Ouidani (Domme), Anaëlle Passie (école René-Desmaison, Bergerac), Arya Ray (Pomport), Gaïa Robert Montserant (Villamblard) et Evan Yedi Lacoue (école René-Desmaison, Bergerac). Une deuxième finale départementale, avec 12 autres petits lecteurs, est prévue mercredi 19 février, à 14 heures, à la salle des fêtes de Beauronne





