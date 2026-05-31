Elisa Balsamo remporte la 2e étape du Giro féminin

Elisa Balsamo, vainqueure de la 2e étape du Giro féminin avec le maillot rose, dimanche. Déjà désignée vainqueure la veille après la disqualification de Lorena Wiebes, l'Italienne Elisa Balsamo (Lidl-Trek) a dominé le sprint de la 2e étape du Giro féminin avec son maillot rose, ce dimanche à Caorle.

Elisa Balsamo , vainqueure de la 2e étape du Giro féminin avec le maillot rose, dimanche. Déjà désignée vainqueure la veille après la disqualification de Lorena Wiebes , l'Italienne Elisa Balsamo (Lidl-Trek) a dominé le sprint de la 2e étape du Giro féminin avec son maillot rose, ce dimanche à Caorle.

Quelle bagarre pour décrocher la 2e étape du Giro féminin à Caorle, ce samedi. En l'absence de Lorena Wiebes (SD Worx-Protime), elles étaient plus d'une dizaine à batailler dans un sprint long lancé par Charlotte Kool (Fenix-PremierTech) à près de 300 mètres de la ligne et finalement remporté par la porteuse du maillot rose, Elisa Balsamo (Lidl-Trek). Dauphine de Wiebes et finalement désignée vainqueure à Ravenne, l'Italienne empoche son deuxième succès sur ce Giro.

L'Irlandaise Lara Gillespie (UAE-ADQ), qui a pu profiter d'un gros boulot de sa leader Elisa Longo Borghini pour la lancer, prend la 2e place. Chiara Consonni (Canyon//Sram) complète le podium et la malheureuse Kool, partie trop tôt, prend la 4e place. Comme samedi, Célia Géry (FDJ United-Suez) a tenté de disputer le sprint mais l'Ardéchoise était trop mal positionnée aux 500 mètres pour espérer rentrer dans le top 10





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