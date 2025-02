Eliott Lawton-Cottavoz devient le nouveau président du club des Gargouilles

Eliott Lawton-Cottavoz, professeur de gestion, économie et comptabilité au lycée Foch à Rodez, prend la présidence du club des Gargouilles. Passionné de hockey sur glace et roller, il a un parcours professionnel riche et des ambitions claires pour le club ruthénois.

Cette saison, le club des Gargouilles a fait son grand retour avec de nouvelles recrues, tant au sein du bureau qu'en équipe. Le président sortant, Arnaud Gilet, a cédé la direction du club ruthénois à Eliott Lawton-Cottavoz . Accompagné de nouveaux membres, le professeur de gestion, économie et comptabilité au lycée Foch à Rodez , prend les rênes du club dès sa deuxième année au sein des Gargouilles.

Natif de l'Isère, le plus jeune des trois frères, tous passionnés de hockey sur glace, a été longtemps freiné par une mère protectrice. « J’étais frêle et ma mère ne voulait pas que je suive mes frères. Mes deux parents étaient danseurs. Plus tard, dans le jardin public voisin, j’ai pu faire du hockey, mais sur roulettes ». C'est un héritage familial qui le conduit à Najac, où il transforme le bien en lieu de vie collective après son diplôme à l'école de commerce de Montpellier. Eliott possède ainsi un parcours professionnel très éclectique, façon de globe-trotter. Amiens, Caen, Montpellier, Allemagne, Nouvelle-Zélande... Des zones géographiques qui ont en commun la pratique du hockey sur glace ou sur patin à roulettes. Ce qui lui permet de jouer à un niveau national (2 titres de champion de France) sur les deux disciplines.Depuis un an et demi, en poste au lycée Foch, l'Isérois de naissance habite Rodez. Et c'est tout naturellement qu'il s'est tourné vers le club ruthénois après deux ans d'arrêt. Son leadership naturel s'est exprimé rapidement après une demi-saison comme joueur en N4. La connexion s’est vite faite avec le président sortant, Arnaud Gilet, qui a vu en lui tout le potentiel nécessaire pour prendre la relève du club. À 33 ans aujourd'hui, Eliott Lawton-Cottavoz a une idée bien précise de la gestion d'un club de 115 licenciés. « Booster les féminines, les jeunes et le loisir. Les principes qui me sont chers et que je veux mettre en place : consolider, responsabiliser chacun, restructurer, répartir des tâches, impliquer les joueurs et les dirigeants ».Le bureau est composé de :- Président : Eliott Lawton-Cottavoz- Vice-président : Antoine Cornet- Trésorier : Viviane Guendouzi- Trésorier adjoint : Lucas Medina- Secrétaire : Maïlien Dougier- Secrétaire adjointe : Lydie Auria





