Elina Svitolina remporte la demi-finale du WTA 1000 de Rome contre Iga Swiatek

L'Ukrainienne Elina Svitolina a remporté une intense bataille de fond de court contre la Polonaise Iga Swiatek en demi-finales du WTA 1000 de Rome, avant de défier Coco Gauff en finale.

L'Ukrainienne Elina Svitolina est sortie vainqueure d'un bras de fer intense face à la Polonaise Iga Swiatek en demi-finales du WTA 1000 de Rome (6-4, 2-6, 6-2).

Elle défiera l'Américaine Coco Gauff en finale. Débutée à plus de 22 heures dans la fraîcheur de la nuit, la demi-finale du tournoi WTA 1000 de Rome a finalement tourné en faveur d'Elina Svitolina. Déjà vainqueure à deux reprises sur la terre battue du Foro Italico (2017 et 2018), l'Ukrainienne a remporté une intense bataille de fond de court face à la Polonaise Iga Swiatek, (6-4, 2-6, 6-2).

Après un premier set très disputé, où Svitolina (tête de série n°7) a breaké à deux reprises avant de conclure (6-4), Swiatek (n°4) a fait parler sa puissance pour s'offrir le deuxième acte (6-2). On croyait alors Svitolina touchée mais l'expérimentée Ukrainienne (31 ans) allait revenir sur le court gonflée à bloc. Elle faisait le break d'entrée et maintenait une cadence infernale pour s'imposer après 2h15 d'un combat furieux (6-2).

Svitolina défiera en finale l'Américaine Coco Gauff, qui s'est défaite en deux sets accrochés de la Roumaine Sorana Cirstea (6-4, 6-3) et qui cherchera un premier sacre romain, un an après sa défaite face à l'Italienne Jasmine Paolini





lequipe / 🏆 83. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WTA 1000 De Rome Elina Svitolina Iga Swiatek Coco Gauff Finale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Elina Svitolina, souffrant de manque de victoire depuis 2013, se qualifie aux demies de Rome en battant Elena RybakinaElina Svitolina, qui n'avait pas gagné un sets vainqueur depuis 2013, a réussi un sacre exploit mercredi en quarts de finale du WTA 1000 de Rome en battant Elena Rybakina, malgré le passage tout à fait de côté du premier set. Après en avoir été complètement passée au travers, elle s'est ressaisie dans la deuxième manche, en préservant les 7 balles de break contre lesquelles elle a fait face et en remportant l'emporter contre son adversaire à 2-2. Elle est finalement arrivée à capturer le service de son adversaire à 3-0, puis a fini sur un double break, permettant de s'imposer 6-4, 6-4. Svitolina, qui souhaitait signer son premier succès de grande classe depuis 8 ans, affrontera Iggy Swiatek en demi-finale. Sous l'emprise de Sorana Cirstea, elle sera facing Coco Gauff dans l'autre demi-finale.

Read more »

L'Alienware 15 est officiel à moins de 1000 euros, une première et de lourds compromis ?Évoquée pour la première fois lors du CES, en janvier, la première incursion d'Alienware sur l'entrée de gamme se concrétise aujourd'hui avec le sobrement nommé Alienware 15. L'appareil est annoncé à 999,99 euros en France… un segment sur lequel la filiale gaming de Dell ne s'était jamais vraiment aventurée.

Read more »

Masters 1000 de Rome: Jannik Sinner s'offre un record XXL et file en demi-finalesJannik Sinner s'est hissé ce jeudi en demi-finale du Masters 1000 de Rome en écartant en deux petits sets le Russe Andrey Rublev. Avec cette victoire, le numéro 1 mondial bat un nouveau record, celui du nombre de victoires consécutives en Masters 1000.

Read more »

Coco Gauff décroche sa place en finale du WTA 1000 de Rome face à Sorana CirsteaMenée 4-2, Coco Gauff a su trouver les solutions pour éliminer la Roumaine Sorana Cirstea, ce jeudi, en demi-finales du WTA 1000 de Rome (6-4, 6-3).

Read more »