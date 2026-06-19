Élimination surprise de Manon dans N'oubliez pas les paroles : Nagui évoque les regrets d'Audrey

Manon, nouvelle maestro de N'oubliez pas les paroles, a été éliminée dès son premier jour après avoir intégré les Masters. Nagui réagit et anticipe les regrets d'Audrey, tandis que Clara profite de sa victoire inattendue.

Manon , récente maestro de l'émission N'oubliez pas les paroles, a été éliminée dès son premier duel après avoir intégré les Masters ce vendredi 19 juin.

Propulsée dans le fauteuil rouge par sa challengeuse Clara, elle a dû céder son micro d'argent après seulement une journée en tant que championne. Elle repart néanmoins avec les 2000 euros remportés la veille et la possibilité de revenir dans le programme.

Nagui, l'animateur, a exprimé son regret en déclarant : "Ça va remuer des regrets chez Audrey", sous-entendant que l'ancienne maestro Audrey, qui avait récemment intégré les Masters, aurait pu être détrônée par Manon si celle-ci était restée plus longtemps. Il a ajouté : "à un mot près", l'assistante maternelle castraise aurait pu progresser dans le classement des 32 plus grands champions. Clara, la nouvelle maestro, s'est montrée surprise et ravie de sa victoire, soulignant qu'elle regardait l'émission depuis son enfance.

Elle a reconnu avoir eu de la chance, estimant qu'elle n'aurait probablement pas battu Audrey. Pour sa première finale, Clara a remporté 1000 euros. Elle est professeur des écoles auprès d'enfants en situation de handicap et vit à Villeurbanne près de Lyon. Elle espère atteindre le palier des 20 000 euros dans le jeu.

La nouvelle maestro a exprimé son soulagement après des révisions intenses, tout en restant humble sur sa performance. L'article évoque également la passion de la journaliste pour la télévision, ses souvenirs de Dorothée, et son intérêt pour des émissions comme Koh-Lanta, L'amour est dans le pré, ou Star Academy. Elle mentionne son parcours, sa transition vers une écriture exclusive sur la télévision, et son attachement à des séries comme Friends ou Buffy contre les vampires.

Elle confie également son envie de participer à Affaire conclue tout en redoutant les émissions de dating. Le texte se termine par des références à d'autres moments de l'émission, comme des réactions de Nagui face au public ou des regrets d'autres candidats





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