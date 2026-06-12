Élimination du Clown : quelle star a quitté le Mask Singer 2026 le 12 juin ?

Le Clown, l'un des trois masques en ballotage, a été éliminé lors de la soirée du 12 juin. Découvrez les indices qui menaient à son identité et les conséquences du décalage lié à la Coupe du monde.

Le vendredi 12 juin, la soirée phare du programme " Mask Singer 2026 " a livré son verdict tant attendu : le costume du Clown a été éliminé après avoir obtenu le plus faible nombre de votes lors du ballotage final.

Après six prestations rythmées, trois masques - le Clown, la Chouette et le Bouquet - ont été placés en lice pour une ultime prolongation d'une semaine. C'est finalement le Clown qui a dû se démasquer, révélant l'identité de la célébrité nocturne qui se cachait derrière ce personnage haut en couleur.

Parmi les indices fournis aux téléspectateurs, on savait que la personnalité en cause avait animé le spectacle de la mi‑temps du Super Bowl, faisait partie d'un groupe mythique et avait vendu des dizaines de millions d'albums dans le monde. Le candidat a également confié avoir eu de grandes difficultés à garder le secret, même auprès de sa famille, la rumeur ayant fini par éclater lorsqu'il a mentionné sa présence régulière à la Plaine‑Saint‑Denis, lieu de tournage de l'émission.

Le tirage au sort du ballotage a mis en avant le thème des super‑héros, un fil rouge qui a marqué le scénario de la soirée. Les trois masques en compétition - le Clown, la Chouette et le Bouquet - ont dû affronter trois duels successifs, chacun jugé par le public et le jury. Au terme des trois confrontations, le Clown a recueilli le moins d'appuis, ce qui a conduit à son élimination.

L'émission a dû décaler son déroulement d'une journée en raison de la diffusion du match de la Coupe du monde opposant la France à la Norvège sur M6, entraînant une légère modification du planning télévisuel. TF1 a prévu de rediffuser certains numéros du spectacle afin de satisfaire les fans qui n'ont pas pu suivre le direct. Outre le résultat du Clown, la soirée a rappelé aux téléspectateurs les nombreux rebondissements qui ont ponctué les précédentes éditions de "Mask Singer".

Les compétitions de 2025, avec des masques tels que le Rhinocéros, la Porcelaine ou le Fraisier, avaient déjà offert des moments de surprise, tout comme les éliminations de costumes plus récents comme le Sanglier, le Cyborg ou la Momie. Le succès persistant du format, qui mêle mystère, chant et performance scénique, montre que le public français reste avide de découvrir l'identité des célébrités dissimulées sous les masques les plus extravagants.

La prochaine émission promet déjà de nouveaux masques, de nouveaux duels et, surtout, davantage d'émotions et de révélations inattendues





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