Élimination dramatique d'une candidate de l'Aude aux 12 Coups de midi après une erreur sur la crème catalane

Une candidate originaire de Carcassonne a été éliminée du jeu Les 12 Coups de midi après avoir donné une réponse erronée à une question sur les desserts, ce qui l'a privée de l'Étoile mystérieuse et a provoqué une vive émotion.

Originaire de Carcassonne dans l'Aude, une candidate enchaînait les victoires depuis deux semaines sur le jeu télévisé de TF1 Les 12 Coups de midi. Ce dimanche, une question lui a été fatale et elle a été éliminée.

Le moment clé est survenu lorsqu'elle a dû répondre à la question : Dans quel dessert y a-t-il traditionnellement de la vanille ? Les propositions incluaient la crème catalane, la pêche Melba, le riz au lait, les profiteroles, le canelé, l'omelette norvégienne et la dame blanche. La candidate a choisi la crème catalane, une erreur qui l'a fait passer dans le rouge alors qu'elle était aux portes de l'Étoile mystérieuse.

Sur le duel suivant, elle a affronté Hippolyte sur une question concernant le compositeur dont la vie est racontée dans le film Amadeus. Hippolyte a donné la bonne réponse, Mozart, ce qui a scellé l'élimination d'Aude. Elle a alors exprimé sa déception en se prenant la tête entre les mains et en fondant en larmes.

L'animateur Jean-Luc Reichmann a commenté : C'est tellement dur pour Aude qui n'aura malheureusement pas accès à l'Étoile mystérieuse, c'est trop dur ce qui se passe, c'est vraiment très compliqué. Malgré cette issue tragique, Aude Belzunces, qui exerce la profession de chargée de séjour éducatif, a empoché la somme de 34 090 euros après deux semaines de participation au jeu.

Cette élimination inattendue suscitera sans doute des réactions, notamment dans le Pays catalan où la confusion entre crème catalane et dessert à la vanille pourrait alimenter des railleries. L'épisode illustre la difficulté des épreuves de culture générale et l'émotion intense que peuvent vivre les candidats dans ce jeu populaire.

D'autres actualités du programme ont également été mentionnées, comme l'alerte d'Émilien, ancien champion, concernant des publicités frauduleuses générées par intelligence artificielle à son image, ainsi que l'abandon de Cyprien après 212 participations pour reprendre ses études. Ces éléments montrent la vie tourbillonnante du jeu, entre records, départs et controverses





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