L'Élan Chalossais d'Arthur Vignes est éliminé de la Coupe Christiane-Carrère par l'ASCH (62-65). Découvrez l'analyse complète des résultats et les prochaines étapes des clubs landais.

L'élimination de l'Élan Chalossais lors des seizièmes de finale de la Coupe Christiane-Carrère constitue la plus grosse surprise du week-end dans le basket féminin landais. Dirigées par Arthur Vignes, les joueuses de l'équipe ont subi un revers inattendu face à l' ASCH de Sainte-Colombe, une formation évoluant en Régionale 2. Ce résultat douloureux met fin à leurs chances de conquérir le titre cette saison pour la formation chalossaise.

La chute surprise de l'Élan Chalossais face à l'ASCH

LeFriday soir, l'Elan Chalossais entrait en lice dans la compétition avec un avantage significatif de quatorze points avant le coup d'envoi. Malgré cette avance initiale, les joueuses n'ont pas réussi à maintenir leur supériorité face à des adversaires décomplexées. L'ASCH a finalement arraché la victoire avec un score de soixante-cinq points à soixante-deux, provoquant la chute des Chalossaises en terre étrangère.

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Ce revers met en lumière la vivacité des pensionnaires de Régionale 2 qui ont réussi à tenir en échec une équipe de niveau supérieur. La rencontre a été disputée jusqu'au bout, sans qu'aucune équipe ne prenne réellement le large définitivement. Cette défaite marque un tournant immédiat pour la suite de la saison sportive de l'Élan Chalossais qui devra désormais se concentrer sur d'autres objectifs.

Domination des équipes de Nationale pour les autres clubs

À l'inverse de l'Élan Chalossais, les autres formations de Nationale n'ont pas tremblé lors de cette phase de seizeième de finale. Les Genêts d'Or Haut-Mauco, évoluant en Régionale 1, ont validé leur ticket pour les quarts de finale en s'imposant aisément chez l'Adour Dax sur le score de soixante-treize points à soixante-trois. Ce duel entre deux formations de même niveau a montré la supériorité des Haut-Maucoises dès le début de la rencontre.

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Les autres clubs de Nationale 3 ont également réalisé un parcours sans faute. Coteaux du Luy a dominé les Arrigans en Régionale 1 par soixante-douze points à quarante-neuf. Parallèlement, Hagetmau-Momuy-Castaignos a réussi sa rentrée face au Réal Chalossais de Division 1, remportant le match par soixante-seize points à soixante-douze. La hiérarchie a ainsi été respectée par la majorité des équipes de haut niveau.

Les équipes de Nationale 2 ont connu une rentrée des classes paisible sur ce coup-ci. Les Espoirs de Basket Landes, tenantes du titre en Régionale 3, ont fait respecter leur statut chez l'Elan Tursan avec une victoire confortable de cinquante-trois points à quatre-vingt-dix. L'Avenir Basket Chalosse n'a eu aucune difficulté face à Cauna-Souprosse-Aurice, alignant également une victoire large de cinquante-quatre points à quatre-vingt-quinze sur le parquet de D1.

Prochaines étapes et Super Coupe Sud-Ouest

Les clubs de Nationale 2 et Nationale 3 entrent désormais officiellement dans la compétition à l'occasion des seizièmes de finale, mais le calendrier s'accélère avec la Super Coupe Sud-Ouest. Ce tournoi complémentaire se déroulera du vendredi 20 au dimanche 22 novembre, offrant une nouvelle opportunité aux clubs de démontrer leur valeur. Quatre clubs landais seront à nouveau en action ce dimanche à quinze heures pour ces rencontres.

L'Élan Chalossais ne jouera pas son match prévu chez le BB Marmande en raison du forfait des Lot-et-Garonnaises, qui évoluent en Régionale 3. Cette absence offre une relance immédiate à d'autres formations de la région. Amou-Bonnegarde-Nassiet, en Régionale 1, se rendra à Tonneins en Régionale 2, où elles devront surmonter un déficit de sept points pour espérer se qualifier.

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L'Adour Dax tentera de se consoler de son élimination par Haut-Mauco lors d'un match de relance contre une équipe de Régionale 3 à Saint-André-de-Cubzac. L'écart de quatorze points à combler semble être un défi majeur pour la formation daxoise. Genêts d'Or Haut-Mauco accueillera quant à lui Pessac dans un nouveau choc attendu en Régionale 1, promettant une confrontation de haut niveau pour la suite de la compétition.

Luy Adour participera également à cette phase de relance avec une longueur d'avance notable. L'équipe partira avec sept points d'avance sur Lons lors du déplacement chez ce solide pensionnaire de Nationale 3. Ces résultats et les prochaines rencontres confirment la vitalité du basket féminin dans les Landes, où chaque résultat peut changer radicalement la configuration du tableau final.