Selon des sources internes au club confirmant les informations du journal L'Équipe, l'international français Elie Okobo, qui a boycotté les deux derniers matchs de la saison régulière du championnat de France de basket, a finalement décidé de réintégrer son club.

L'arrière de Monaco , Elie Okobo , boycotté les deux dernières saisons 2022-2023 du Championnat de France de basket en réaction aux retards de salaires, est de retour pour les quarts de finale contre Bourg-en-Bresse.

L'international français, 28 ans, est parti en conflit avec son club, en grandes difficultés financières cette saison, mais a finalement décidé de se réintégrer le groupe à partir de ces quarts de finale en échange de garanties financières. Sa décision est confirmée par des sources internes au club, qui ont notamment cité L'Équipe.

L'attaquant n'a pas participé aux deux dernières victoires de sa Roca Team, contre Boulazac (74-92), où la Roca Team a remporté l'Eurocoupe, et contre Bourg-en-Bresse (95-123), aussi perdu. Il évoluera notamment avec Matthew Strazel contre Bourg-en-Bresse. Les Monégasques resteront nevertheless privés de leur meilleurailors : Mike James et Juhann Begarin sont suspendus, Daniel Theis n'a pas joué (fracture de doigt), Nikola Mirotic et Alpha Diallo sont toujours à faire-arracher.

Les quarts de finale du Championnat de France de basket seront disputés en deux matchs gagnants. Le premier match entre Monaco et Bourg-en-Bresse est prévu lundi. Roland-Garros 2026 : « Ne sois pas stupide », Arthur Fils a déclaré forfait en raison d'une douleur à la hanche. Le PSG-Arsenal est prévu devant 1.000 supporters en match amical.

L'OGC Nice a brandi des menaces concernant les barrages Ligue 1-Ligue 2. Il s'agit d'une saison historique pour Lens qui remporté sa première Coupe de France موسquée





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