Éliane Barreille et plusieurs maires des Alpes-de-Haute-Provence ont été honorés par le Président de la République grâce au décret du 15 mai 2026, pour leur engagement exceptionnel au service de l’intérêt public.

La présidente du Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, Éliane Barreille , a été honorée par le décret présidentiel du 15 mai 2026 en recevant la distinction prestigieuse de Commandeur dans l’Ordre national du Mérite.

Cette récompense couronne une longue carrière dédiée au service public et à l’administration territoriale. Éliane Barreille a été saluée pour son engagement continu en faveur des citoyens de son département, notamment à travers des projets visant à améliorer la cohesion sociale et le développement économique dans les Alpes du Sud. Au-delà de la présidente départementale, plusieurs autres personnalités politiques locales ont également été reconnu par cette distinction.

Les maires de Briançon et Oraison, Arnaud Murgia et Benoît Gauvan, ont chacun été nommés Chevalier dans l’Ordre national du Mérite. Ces distinctions réjouissent particulièrement ces communes, où les élus se sont distingués par leur leadership et leur implication dans des initiatives d’intérêt général. Cette cérémonie, qui a eu lieu en présence de la ministre déléguée en charge des Collectivités locales, a été l’occasion de mettre en lumière l’importance du travail local en France.

La présidente du Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a remercié le Président de la République pour cette reconnaissance qui, selon ses mots, honore non seulement son parcours mais aussi l’ensemble des équipes qui œuvrent chaque jour pour les dépenses territoriales. Cette decoration arrive à un moment où les espaces ruraux et montagnards sont de plus en plus en demande de soutien





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Ordre National Du Mérite Conseil Départemental Alpes-De-Haute-Provence Éliane Barreille 2026

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