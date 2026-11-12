Eli Lilly homologué en Chine : premier traitement oral anti-obésité GLP-1

Eli Lilly obtient l'homologation chinoise pour son comprimé anti-obésité orforglipron, dépassant Novo Nordisk. Une avancée stratégique sur le marché chinois où l'obésité concernera 65% de la population d'ici 2030.

Le laboratoire pharmaceutique américain Eli Lilly devient le premier groupe à obtenir l'approbation réglementaire en Chine pour un traitement contre l' obésité sous forme de comprimé oral à base de GLP-1. Cette homologation, annoncée ce jeudi par Reuters, marque un tournant décisif dans la bataille concurrentielle pour le contrôle du deuxième plus grand marché pharmaceutique mondial. En devançant ses rivaux directs, notamment Novo Nordisk, le groupe américain consolide sa position stratégique dans un secteur en pleine expansion.

Homologation stratégique et avance réglementaire

La Commission nationale de la santé chinoise a officiellement validé l'usage de l'orforglipron, le comprimé développé par Eli Lilly. Cette décision met fin à une période où seul les médicaments injectables de la classe des GLP-1 étaient autorisés pour la gestion du poids dans le pays. Cette avancée réglementaire permet à Eli Lilly de proposer une alternative non invasive aux injections, répondant ainsi aux réticences de nombreux patients face aux procédures médicales invasives. La molécule imite une hormone intestinale naturelle pour réduire l'appétit et réguler la glycémie, offrant une solution thérapeutique distincte des traitements existants.

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Concurrence intense avec Novo Nordisk et Pfizer

La validation de l'orforglipron place directement Eli Lilly en confrontation avec Novo Nordisk, son principal concurrent dans ce segment. Le laboratoire danois, qui avait annoncé en janvier l'envoi de sa demande d'autorisation de mise sur le marché pour la version orale de son injection Wegovy, devra désormais accélérer ses démarches. Les présentations de Novo Nordisk datant de septembre confirment que cette compétition s'intensifie rapidement. D'autres acteurs majeurs tels que Pfizer et la société locale Innovent Biologics développent également leurs propres injections à base de GLP-1 pour le marché chinois.

Projections économiques et adoption du marché

Les perspectives économiques pour ce nouveau segment thérapeutique en Chine sont extrêmement robustes selon les analystes. Les ventes annuelles de traitements anti-obésité basés sur les GLP-1 pourraient atteindre 30 milliards de yuans, soit environ 4,05 milliards d'euros, d'ici cinq à sept ans. Cette projection représente une croissance significative par rapport aux estimations actuelles situées entre 3 et 4 milliards de yuans, comme l'a indiqué Yang Huang, responsable de la recherche sur la santé en Chine chez J.P. Morgan. Le marché semble prêt à absorber une forte demande grâce à une prévalence de l'obésité en hausse constante.

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Défis réglementaires et disponibilité commerciale

Malgré l'approbation réglementaire, les détails commerciaux précis restent à confirmer. Eli Lilly n'a pas encore communiqué sur le prix final de l'orforglipron sur le territoire chinois ni sur la date officielle de sa mise sur le marché général. Des annonces suggérant une promotion de ce médicament sont apparues sur l'application mobile de la plateforme de commerce électronique JD.com, mais aucune confirmation n'a été fournie par les représentants de la plateforme. Cette opacité crée une attente forte parmi les professionnels de santé et les patients chinois.

Contexte épidémiologique et impact sociétal

La demande pour ces traitements s'explique par une situation épidémiologique critique en Chine. La Commission nationale de la santé a indiqué que plus de 50% de la population était en surpoids ou obèse en 2020. Les projections actuelles estiment que ce chiffre dépassera les 65% d'ici 2030. Cette explosion de la prévalence de l'obésité transforme la demande de soins et favorise l'adoption rapide de nouvelles technologies thérapeutiques, faisant de la Chine une cible prioritaire pour les géants de la pharmacie mondiale qui cherchent à développer leurs pipelines de médicaments oraux.