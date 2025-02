Elfyn Evans s'impose au Rallye de Suède, Adrien Fourmaux en difficultés

Le Rallye de Suède se dirige vers son dénouement avec Elfyn Evans en tête. Le pilote Toyota a creusé l'écart sur ses poursuivants après une matinée où les cinq premiers se tenaient en moins de 10 secondes. Adrien Fourmaux, pilote Hyundai, a connu des ennuis techniques lors de la 11e spéciale, le contraignant à perdre près de 20 secondes et le rétrogradant à la 6e place.

Alors qu'il s'accrochait à la 4e place du Rallye de Suède, le Français de Hyundai a perdu près de 20 secondes dans les premiers mètres de la 11e spéciale ce samedi et se retrouve 6e. Elfyn Evans ( Toyota ) a pris un peu de marge en tête de la course. Après une journée où les cinq premiers se tenaient en moins de 10 secondes, le Rallye de Suède a commencé à se décanter ce samedi matin.

\\\La course reste menée par Elfyn Evans, mais le Britannique de Toyota n'est plus poursuivi par une meute aussi compacte. Deux pilotes l'avaient particulièrement mauvaise à l'arrivée de la 11e spéciale, la troisième du jour et la dernière de la matinée : Ott Tänak et Adrien Fourmaux, tous deux chez Hyundai. L'Estonien n'a pas voulu dire comment il s'était retrouvé à rouler avec de l'huile sur son pare-brise, mais toujours est-il qu'il a perdu 10 secondes. De quoi le faire chuter du podium provisoire à 11''5 d'Evans (4e). Le mystère est encore plus épais pour Fourmaux, resté muet lui aussi. Les images montrent que le départ du Français s'est mal passé. Au bout de quelques mètres, il a dû s'arrêter pour ajuster son casque et ses gants, tandis que sa voiture semblait manquer de puissance. Neuville dépasse Fourmaux. Le contretemps lui a coûté une vingtaine de secondes. Un déficit impossible à rattraper sur le reste de l'étape, même s'il a fait jeu égal avec Thierry Neuville (Hyundai), auteur du scratch. \\\Au classement général, Fourmaux passe de la 4e à la 6e place, à 31''4 de la tête. Le podium s'est éloigné par la même occasion puisqu'il présente 20''2 de retard sur Neuville, remonté au 3e rang. En difficulté vendredi, Kalle Rovanperä (Toyota, 5e) a retrouvé quelques sensations. Devant, Evans compte 2''8 d'avance sur Takamoto Katsuta (Toyota) et 11''2 sur Neuville. Quatre spéciales restent à disputer samedi, avec une étape n°12 prévue à partir de 14h10. La SS15, dernière au programme, se disputera à partir de 18h05 autour d'Umea





