Les élèves de 1re aménagement paysager de l'Ufa Alpill'Campus ont accueilli des écoliers d'Orgon pour des ateliers nature. Une découverte du vivant le 10 et 12 novembre.

Les apprentis en première année aménagement paysager de l'Ufa Alpill'Campus ont ouvert leurs portes aux élèves des écoles primaires d' Orgon et de Velorgue les 10 et 12 novembre. Ces deux demi-journées ont servi de cadre à une immersion totale dans le monde végétal, offrant une approche pédagogique innovante et concrète pour les enfants venus découvrir le vivant.

Immersion directe dans l'oliveraie des Courau

L'initiative s'est déroulée sur la propriété des Courau, un domaine dont l'Ufa Alpill'Campus assure l'entretien de l'oliveraie dans le cadre d'une convention spécifique. Ce lieu privilégié a permis aux élèves de CP et aux apprenants du dispositif Ulis d'Orgon de toucher du doigt la réalité agricole locale. Pour la première fois, ces jeunes participants ont pu expérimenter la récolte manuelle des olives sur les branches.

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En parallèle de la cueillette, un autre groupe d'écoliers a entrepris une exploration minutieuse de la biodiversité tellurique. Armés de pelles, de loupes grossissantes et de pinces à épiler, ils ont fouillé le sol pour y observer la faune et la flore souterraines. Cette méthode active a suscité de vives réactions, comme en témoigne l'un des participants qui a affirmé vouloir faire de ce travail son métier, malgré les réticences initiales de sa mère.

Ateliers pédagogiques sous le préau du campus

La météo a joué un rôle déterminant en empêchant certaines activités en extérieur, mais elle a aussi transformé la journée en une série d'expériences pratiques abritées. Après la visite du moulin de l'établissement, où les mécanismes de trituration étaient visibles en action, les élèves ont pu comprendre le cycle de vie complet de l'olivier. Les branches chargées de fruits ont ensuite été utilisées pour les travaux manuels.

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Quatre ateliers distincts ont été mis en place sous le préau pour accueillir les différents groupes. Les enfants ont semé des graines de fleurs variées et planté des arbres, consolidant ainsi leur lien avec la nature. Cette approche multisensorielle, alliant observation, manipulation et plantation, permet d'ancrer les connaissances scientifiques dans une réalité tangible et durable pour les jeunes apprenants.

Une pédagogie par l'expérience et le contact

Cette opération met en lumière l'engagement de l'Ufa Alpill'Campus à élargir son horizon éducatif au-delà de son curriculum classique. En intégrant des écoles locales comme celles d'Orgon et de Velorgue, les établissements créent des ponts entre l'apprentissage technique supérieur et la découverte primaire. L'objectif est de montrer que la gestion du paysage et la préservation du vivant sont des compétences clés pour l'avenir.

La présence des membres du dispositif Ulis souligne également l'inclusion dans ces projets de découverte. L'adaptation des outils, des pelles aux loupes, permet à tous les niveaux de participation d'interagir avec le milieu. Les résultats de cette journée, marquée par l'enthousiasme des enfants et la rigueur des apprentis, confirment l'efficacité d'une pédagogie qui privilégie le geste et l'observation directe sur l'apprentissage théorique.